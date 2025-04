Alcampo camina hacia el "desperdicio cero" con creatividad e inteligencia artificial

Con el reto de alcanzar el "desperdicio cero" como marca la reciente ley aprobada en el Congreso de los Diputados, las cadenas de alimentación siguen trabajando para adecuarse a la nueva realidad y mejorar la gestión alimentaria desde varios frentes, ya seacreando entornos creativos, reforzando la colaboración con los Bancos de Alimentos o a través de las nuevas tecnologías también.

Es el caso de la marca de distribución y supermercados Alcampo, que apuesta por la innovación y por nuevas ideas que mejoren esta gestión de los alimentos, según desvelaba este martes la responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo, María José Rebollo, durante la jornada ‘Lucha contra el desperdicio alimentario y productos con valor añadido: un compromiso compartido’, que se ha celebrado esta mañana en la sede del Centro Económico y Social (CES) de Castilla y León en colaboración con la Agencia Ical.

"Seguimos trabajando en aportar cada día nuevas soluciones que consoliden y mejoren los datos actuales, por los que cada año se salvan seis millones de productos", decía Rebollo, quien ponía en valor el trabajo estrecho que mantienen con organizaciones como el Banco de Alimentos a través de iniciativas solidarias con las que Alcampo ha conseguido el pasado año salvar 906.000 productos por valor de casi 1,7 millones de euros.

También destacaba la colaboración de la marca con empresas como Smartway o Too Good To Go, que con la venta de 366.000 packs, ha evitado el desperdicio de otros 1,8 millones de productos.

Asimismo, reafirmaba el compromiso de Alcampo con la prevención del desperdicio, de la mano de estrategias de formación, sensibilización y aplicación de buenas prácticas "para tratar los productos como se debe” y aprovecando las bondades y ventajas de las nuevas tecnologías e incluso de la inteligencia artificial.

También participaba en esta jornada el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid y Castilla y León, Jesús Mediavilla, quien destacaba la importancia que tiene para su entidad hacer frente al desperdicio alimentario. Asimismo, explciaba que también trabajan con las nuevas tecnologías a la hora de tener clasificados los productos por la fecha de consumo preferente para que sean los artículos más cerca de esa fecha los primeros que salgan del almacén, de tal forma que se satisfagan las necesidades de las personas con necesidades de alimentación “con todas las garantías”.

Todo ello con el objetivo de que las cerca de 60.000 personas que recibieron en 2024 productos del Banco de Alimentos en Castilla y León tengan “una nutrición adecuada”, también en el mundo rural, donde agradeció el apoyo de organizaciones como Cruz Roja y de las propias corporaciones municipales para llegar y atender las necesidades alimentarias de “muchas familias”, a las que “hay que garantizar los alimentos adecuados” frente al “miedo a pedir” que pueden tener algunas de ellas.

Por su parte, el responsable de ‘retail’ de Too Good To Go, Mateo Kaisin, cuya empresa permitió salvar 26 millones de packs gracias a su colaboración con 20.000 establecimientos activos en España, reivindicó la aportación de “soluciones e innovación” que realizan en Europa y Estados Unidos para evitar el desperdicio alimentario.

Por su parte, el responsable de la división de ‘retail’ de la compañía Too Good To Go, Mateo Kaisin, señalaba que el cliente ‘tipo’ de su compañía es un usuario muy curioso que viv. Al respecto, aseguraba que la percepción que este cliente tiene del sistema "es muy positiva" porque considera que beneficia a empresas de distribución como Alcampo, al consumidor final y también al planeta. De hecho, apuntaba que con un pack de este sistema se salvan 810 litros de agua y se evitan 2,5 kilos de emisión de CO2.

Finalmente, en la mesa redonda participaba también Martín Subirats, de la compañía Smartway -tecnología que usa Alcampo para la gestión, quien explicaba que la ‘app’ creada permite un análisis predictivo impulsado por la inteligencia artificial que analiza patrones históricos de consumo. "El objetivo es buscar el descuento más óptimo al balancear en tiempo real el atractivo para el consumidor con la rentabilidad para el campo", apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

La mejora constante del aprendizaje automático, los pronósticos de consumo y desperdicio y los comportamientos de compras ‘online’”, así como el lanzamiento de un módulo diseñado para frutas y verduras para predecir el pedido ideal y evitar el desabastecimiento o el sobrestock, son algunos de los retos de futuro para Subirats.