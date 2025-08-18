Carnero tacha de “aberración” la extensión de la tercera vía en Valladolid, que “pasará a ras de las cabezas de los vecinos de Pilarica”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, tachó hoy de “aberración” la extensión de la tercera vía en Valladolid, que “pasará a ras de las cabezas de los vecinos de Pilarica”, una obra que compete a ADIF y cuya autorización ha concedido la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en el paso que transcurre en el paseo del Cauce, en el río Esgueva. “Es una aberración de tamaño inconmensurable y que van a sufrir los vecinos de la zona de La Pilarica, porque va a pasar a ras de sus cabezas. La respuesta a todo eso se llama soterrar la vía del tren”, dijo el regidor, más si cabe, argumentó, “porque se va a elevar el tránsito y el paso de vehículos de trenes”.

Carnero realizó esta reflexión sobre estas obras que se están acometiendo en verano y trasladó sus críticas a Adif, días antes de que en septiembre se convoque una nueva reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que incluso se podría tratar la posible disolución, tras las amenazas del Ministerio de Transporte por la negativa del Ayuntamiento a llevar a cabo las obras de integración en el sector de Ariza. “El alcalde de esta ciudad no va a colapsar Valladolid porque se quieran llevar a cabo actuaciones de integración o de otro tipo. Me da igual que impidan que la ciudad acabe estando colapsada. Y si nosotros ahora tenemos en ciernes una actuación como es la de la estación de trenes, malamente podemos llevar a cabo las actuaciones en el sector de Ariza”, advirtió el primer edil.

Carnero expresó que el Ayuntamiento desea permanecer en el convenio de integración, pero “pidiendo la modificación del convenio de integración para transitar hacia algo tan importante como es el soterramiento de la vía del tren”. “Las actuaciones que no sean incompatibles mientras persistamos en el convenio de integración las asumimos y aquellas otras que no lo fueran, se estudiarán, pero la prioridad es actuar en Daniel del Olmo”, comentó el regidor, que insistirá en esta idea durante la reunión.

Igualmente, defendió que soterrar la vía del tren “no es un antojo ni de este equipo de gobierno ni de este alcalde”, sino una “necesidad de los vecinos y vecinas de la ciudad, querida de manera mayoritaria”.

El primer edil rechazó que se oponga a los pasos de Ariza, “pero no en este momento” para “no colapsar la ciudad” desde el punto de vista circulatorio y de movilidad. “Lo único que queremos es dialogar, como en 2017, que dio lugar a un tránsito del soterramiento a la integración y ahora queremos transitar de la integración al soterramiento. Es algo tan sencillo como eso”, sostuvo el alcalde, quien apostó para ello por el “orden, el sentido y evitando aberraciones como la que se está cometiendo en el Paseo del Cauce”.