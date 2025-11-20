Alejandro Talavante, pregonero mayor del Carnaval del Toro 2026

El matador de toros Alejandro Talavante será el Pregonero Mayor del Carnaval del Toro de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo 2026 una vez que el Ayuntamiento mirobrigense comunicó que ha aceptado el ofrecimiento realizado por el alcalde, Marcos Iglesias.

“Vaya por delante el agradecimiento propio y de Ciudad Rodrigo por aceptar ser el pregonero del Carnaval del Toro 2026 y colaborar en el engrandecimiento de las fiestas grandes al tiempo que quiero destacar que Alejandro Talavante no solo es uno de los principales matadores de toros de la actualidad, número uno del escalafón, y que celebra 20 años de alternativa, sino también un entusiasta de nuestro Carnaval”, señaló Iglesias en declaraciones difundidas por el Consistorio.

Por su parte, el diestro agradeció la oportunidad. “Aunque son muchos los pregones que me han ofrecido, con Ciudad Rodrigo me veo obligado a aceptar, por el intenso vínculo que nos une a esta ciudad y por ser una de las ciudades que más trabajan en defensa y promoción de la tauromaquia en sus múltiples facetas”, declaró.

Alejandro Talavante estuvo presente en el Carnaval del Toro de este año, formando cartel el sábado día 1 de marzo con los diestros Enrique Ponce y Juan Ortega y la novillera Raquel Martín, con ganado de El Freixo.

El matador de toros ofrecerá el Pregón Mayor del Carnaval del Toro 2026 el día 13 del próximo mes de febrero, viernes de Carnaval, en el Teatro Nuevo ‘Fernando Arrabal’, abriendo oficialmente las fiestas grandes de Miróbriga, con una intervención previa desde la galería alta de la Casa Consistorial en el ya tradicional ‘pregoncillo’ popular ante la plaza Mayor convertida en coso taurino.