Alejandro Valverde, estrella de lujo confirmada para la tercera edición de la Gravel Ibereólica Tierra de Campos

La Gravel Ibereólica Tierra de Campos continúa completando un cartel de auténtico lujo para su tercera edición. Y es que la prueba zamorana no esconde su ambición por convertirse en una de las carreras de referencia del calendario europeo en esta disciplina ciclista en auge. Integrado en el prestigioso circuito Gravel Earth Series, el evento organizado por MounTime se ha convertido en una de las pruebas más deseadas del año para los aficionados al Gravel. Y no solo para los amateurs, si no también para grandes estrellas nacionales del ciclismo.

Así, el murciano Alejandro Valverde será la gran estrella de esta Gravel Ibereólica Tierra de Campos. El ciclista del Movistar Team es uno de los más laureados de nuestros tiempos, con un palmarés en el que luce un campeonato del mundo en el año 2018 (y dos platas y cuatro bronces), la Vuelta a España del año 2009 y numerosas etapas del Tour de Francia y el Giro de Italia. Además, Valverde es uno de los pocos ciclistas de la historia en subirse al podio de las tres grandes rondas, suma más de 130 victorias como profesional y es vigente seleccionador nacional de ciclismo en ruta. Su presencia en Zamora es un auténtico lujo y uno de los grandes alicientes para los espectadores y para el resto de participantes.

Acompañando a Valverde llegarán a la Gravel Ibereólica Tierra de Campos otros dos integrantes del Movistar Team Gravel Squad, el extremeño Carlos Cobos, 16º en el reciente Mundial de Gravel celebrado en Castellón, y Marta Torá, actual campeona de la Copa de España de Gravel y del campeonato de Cataluña de XCM.

Entre el importante elenco de ciclistas que han confirmado ya su asistencia a Zamora también figura el nombre de Luis Ángel Maté, ciclista profesional durante 16 años y con una intachable trayectoria en equipos de la talla del Cofidis o el Euskaltel Euskadi. Ha participado en 12 ediciones de la Vuelta a España y 6 del Tour de Francia. “Estoy muy ilusionado de venir a correr esta prueba, y animo a todos aquellos aficionados al Gravel a que se apunten y vivamos un fin de semana conociendo esta Tierra de Campos”, comentaba en sus redes sociales el ciclista madrileño.

Asimismo, otro ciclista emblemático como Luis León Sánchez también será de la partida en Zamora el próximo fin de semana del 11, 12 y 13 de abril. El muleño ha sido ciclista profesional durante 20 años, vencedor de cuatro etapas en el Tour de Francia, y ganador de prestigiosas pruebas como la

París-Niza en el año 2009 o la Clásica San Sebastián en los años 2010 y 2012, además de ostentar cuatro campeonatos de España de Contrarreloj y uno de Ruta.

Otro de los últimos nombres que la organización ha confirmado es el de Iván Raña, uno de los mejores triatletas españoles de la historia. Ganador de cuatro medallas en campeonatos mundiales y tres en campeonatos europeos, ha participado en dos Juegos Olímpicos consiguiendo sendos diplomas. Ya retirado del triatlón de alta competición, Raña sigue disfrutando ahora a buen nivel de disciplinas como el gravel, y no ha perdido la ocasión para apuntarse a la Gravel Ibereólica Tierra de Campos y competir contra los mejores.

Por su parte, el equipo asturiano Nesta Cycling Team volverá a repetir otro año más experiencia en Zamora con los tres integrantes del pasado año: Lucía González, hexacampeona de España de ciclocross; Sofía Rodríguez, flamante campeona de España de ciclocross; y Kevin Suárez.

Esta nómina nacional de aspirantes al triunfo se completa con otros nombres europeos de gran calibre, como el de Thomas de Gendt, ciclista belga del equipo Classified que ostenta un podio en el Giro de Italia, dos etapas en el Tour de Francia y varias victorias de etapa en la Vuelta a España y el Giro de Italia. Del mismo equipo belga llegarán también a Zamora el vigente campeón de la Gravel Ibereólica Tierra de Campos, Piotr Havik, así como Lucy Hempstead y Arno Van den Broeck.

La terna de nombres ilustres que, sobre el papel, pelearán por las posiciones del podio en la Gravel Ibereólica Tierra de Campos se completa con los nombres ya anunciados previamente de Felipe Orts, legendario biker con diez títulos nacionales de ciclocross; el portugués Tiago Ferreira, campeón del mundo en la especialidad de Campo a Través (XCM) en 2016; Óscar Pujol; y el Team Amani, con seis integrantes de origen africano

Así, con un total de 900 plazas repartidas entre sus cinco modalidades -dos de ellas por etapas, la Campos 360 y la Campos 150, y las otras tres a celebrarse en una sola jornada: Gran Premio Diputación de Zamora, Gran Premio Caja Rural y Gran Premio Iberovino-, la Gravel Ibereólica Tierra de Campos avanza hacia una edición histórica en la que estarán presentes varias de las grandes estrellas del ciclismo nacional de los últimos tiempos.