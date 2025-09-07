Alrededor de un millar de personas asisten al ciclo de ‘Conciertos en Lugares Significativos’ de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha asistido, en Aguilar de Campos, al último concierto del ciclo ‘Conciertos en Lugares Significativos’ 2025, una programación estival que lleva celebrándose desde el año 2013 en lugares de singular relevancia histórico-artística y que muestra el rico patrimonio cultural que alberga nuestra provincia y que en esta edición ha reunido alrededor de un millar de personas a lo largo de sus diferentes actuaciones, consolidando el éxito de esta propuesta cultural veraniega.

Organizado por la Diputación de Valladolid, el ciclo ha tenido lugar durante los fines de semana de agosto y septiembre, con conciertos en cuatro enclaves patrimoniales de alto valor histórico y artístico: San Cebrián de Mazote, Alaejos, Olivares de Duero y Aguilar de Campos.

A lo largo de los años, esta iniciativa ha conseguido fidelizar a su público y aumentar progresivamente la asistencia, convirtiéndose en una cita habitual en el calendario cultural de la provincia.

El ciclo comenzó el 15 de agosto en la Iglesia de San Cipriano de San Cebrián de Mazote, una joya del arte mozárabe del siglo X, donde el Cuarteto de Cuerda de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid ofreció un programa de clásicos populares.

El 24 de agosto, la Plaza de Santa María de Alaejos, con la iglesia renacentista como telón de fondo, acogió un concierto centrado en la música de cine, a cargo del Cuarteto de Viento de la misma formación.

El tercer concierto se celebró el 30 de agosto en la Iglesia de San Pelayo de Olivares de Duero, donde un trío de flauta, arpa y violonchelo interpretó el programa ‘Arpa al corazón’ en un entorno gótico de gran belleza.

El ciclo ha concluido este domingo en la Iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos, con una propuesta que unió música y poesía en homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado.