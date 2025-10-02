Un alunizaje en Aranda de Duero arrasa una perfumería y causa miles de euros en pérdidas

La localidad de Aranda de Duero ha sufrido un nuevo episodio de delincuencia durante la madrugada del miércoles, cuando cuatro encapuchados protagonizaron un alunizaje en una perfumería situada en la calle Río Lobo. Según ha informado Antena 3, los ladrones empotraron un vehículo de gran cilindrada contra la fachada del comercio para forzar la entrada y hacerse con el botín.

Las imágenes grabadas por vecinos muestran cómo, en apenas un minuto, los asaltantes llenaron varias bolsas con productos de perfumería y droguería antes de huir a toda prisa en el mismo coche. El violento impacto provocó además cuantiosos daños materiales en el establecimiento, cuya propietaria reconoció que “el estropicio” ha obligado a frenar la actividad mientras se reparan los destrozos.

Los comerciantes de Aranda han denunciado a Antena 3 el incremento de robos en los últimos tiempos, señalando a las perfumerías como el blanco más habitual. En la zona centro, Allendeduero y el Polígono Residencial, el modus operandi de alunizaje con coches de gran potencia se ha convertido en una tendencia preocupante.

La investigación policial

La Policía Nacional ha abierto una investigación y ya cuenta con diverso material audiovisual que podría resultar clave en la identificación de los autores. Mientras tanto, la comunidad empresarial local insiste en la necesidad de reforzar la seguridad para frenar una oleada delictiva que golpea especialmente al pequeño comercio.