La Consejería de Sanidad, galardonada con el Premio al Liderazgo Sanitario en Salud Mental

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha sido galardonada con el Premio al Liderazgo Sanitario en la categoría de Liderazgo Institucional al mejor proyecto en Salud Mental en la III edición de los Premios Ods y Estudio de Comunicación celebrados en la Fundación Ramón Areces en Madrid.

Para su elección, la organización ha realizado un exhaustivo análisis de las estrategias, planes o iniciativas desarrolladas en las distintas comunidades en los siguientes ámbitos: Salud Mental, Salud Pública, Salud y Género, Cuidados sociosanitarios a las personas con cáncer, Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión, Oncología, Enfermedades Raras, y Humanización. Fruto de este análisis se seleccionaron a cinco finalistas por cada categoría, que se sometieron al jurado, quien ha otorgado los premios a las CC.AA.

Los Premios Liderazgo Sanitario son el resultado de una metodología rigurosa, independiente y transparente llevada a cabo por la organización y validada por la votación de 10.756 médicos y un jurado integrado por 33 destacadas personalidades de organizaciones sanitarias y de pacientes, expertos en el ámbito de la salud y la comunicación. Se han dividido en cuatro categorías: Liderazgo Clínico, Liderazgo Hospitalario, Liderazgo Institucional y Premios Especiales a la Excelencia, el Compromiso Social y la Divulgación en Salud.

El jurado ha otorgado tres premios especiales, seleccionados de cinco candidatos en cada una de las categorías: el Premio Excelencia Sanitaria, Compromiso Social y Liderazgo Sanitario en Divulgación, que reconoce a profesionales cuyos perfiles destacan por su labor divulgativa en torno a la salud.