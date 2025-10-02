Natichu Alvarado recoge el III Premio Mujer Leonesa de Onda Cero León

La consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado, recogió este jueves 2 de octubre el galardón que la reconoce como Mujer Leonesa 2025 en la tercera edición con la que Onda Cero León reconoce el papel destacado de una mujer en el desempeño no solo de su trabajo diario, que consideran “clave” en la consecución del ascenso a la Liga Hypermotion, sino también en “la forma de afrontar su propia vida”.

Natichu Alvarado cuenta con una “destacada” carrera profesional en la dirección y gestión de grandes empresas en diversos sectores, habiendo demostrado su forma de gestionar en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde “ha cosechado éxitos llevando a León siempre por bandera”.

En el mundo del fútbol, Natichu Alvarado sigue siendo “clave” en las relaciones institucionales y comerciales del club con el tejido empresarial y político, afrontando además el control económico del equipo capitalino.

Natichu Alvarado, que recogió hoy como galardón la obra de la fotógrafa Belén Sánchez Campos, toma el relevo de la oncóloga Ana López, reconocida en la segunda edición del Premio Mujer Leonesa, cuyo camino inició la capitana de la Guardia Civil María Lourdes Ramírez Muñoz, informa Ical.