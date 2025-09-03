Ana Redondo ensalza la iniciativa Disca-VioGen: “Que estas mujeres sepan que no están solas”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ensalzó la iniciativa Disca-VioGen, desarrollada por Aspaym Castilla y León, sobre el que señaló que “el camino es complejo, pero la libertad se puede conquistar”. “Y lo importante es que estas mujeres sepan que no están solas; estamos con ellas para ayudarlas a conquistar sus derechos y su felicidad”, señaló.

Redondo participó en el último episodio del podcast Disca-VioGen, el proyecto pionero impulsado por Aspaym Castilla y León para ofrecer información accesible y recursos específicos a mujeres con discapacidad que sufren violencia de género.

Durante la entrevista, la ministra destacó que “lo primero que le diría a una mujer con discapacidad que sufre violencia de género es que no está sola”. “Estamos contigo, podemos ayudarte, vamos a ayudarte”, apuntó Redondo, quien también incidió en la “importancia de superar el miedo y alzar la voz para acceder a los servicios de apoyo desplegados por todo el territorio”, informa Ical.