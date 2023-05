Así es el "ambicioso" proyecto de Díez para completar la integración del AVE en León

El alcalde de León y candidato a la reelección, José Antonio Diez, ha presentado este jueves en la calle el proyecto de mejora de la integración ferroviaria que tiene en la cabeza para la ciudad con el qu pretende cerrar el círculo y completar la integración del AVE en la capital leonesa.

Un proyecto que financiaría Adif en su totalidad y que tendría un presupuesto de entre 30 y 35 millones de euros. "Nunca nos gustó el proyecto de integración cicatero que estaba previsto, con una inversión de pequeña y sin la resolución de los verdaderos problemas que presenta la integración”, decía el primer edil leonés en funciones, para quien la intervención que anunciaba y que ya ha presentado a los responsables de Patrimonio de Adif, contempla, entre otras cosas, un aparcamiento subterráneo de dos o tres plantas, un hotel de cuatro estrellas con restaurante panorámico, un edificio de oficinas para empresas -con coworking jurídico y servicios de mediación, dada la proximidad a la sede de los juzgados-, y nuevos espacios comerciales y de conexión con la estación de ferrocarril.

Asimismo, el proyecto tendrá también un intercambiador de autobuses urbanos y metropolitanos, una losa o cubierta para la zona de andenes que mejore la imagen de la infraestructura existente y que sirva de elemento de intercambio entre los distintos usos y un paseo protegido para el intercambio peatonal bus-tren.

Díez explicaba que para poder llevarlo a cabo sería imprescindible acometer la modificación del Plan Regional de Ámbito Territorial (Prat) y que en ese proceso colaborarían Junta y el Ayuntamiento para buscar una solución que, según decía, está llamada a aprovechar más y mejor este corredor mediante la integración de las vías y los terrenos existentes entre los andenes y la calle Sancho el Gordo.

"Creemos que es un proyecto muy atractivo e interesante para la ciudad que, sobre todo, daría una excelente imagen a los viajeros, a esta zona de la ciudad y aprovecharía usos, daría actividad económica y resolvería el problema de la intermodalidad de la estación de autobuses, acabando con una importante brecha”, destacaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Por el contrario, Díez no era tan optimista respecto de la finca propiedad de Adif que ocupa los terrenos aledaños a la antigua estación de Renfe, que el Ayuntamiento aspiraba a poder emplear como zona verde o estacionamiento. Y es que, según parece la compañía ferroviaria parece no querer invertir en ella, si bien Díez decía que no pierde la esperanza y que espera que León cuente con el apoyo que han tenido otras ciudades; “algunas cercanas”, para acometer sus integraciones ferroviarias.