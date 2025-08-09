Así funciona el dispositivo que permite viajar gratis transporte público metropolitano e interurbano y sus funciones

La Junta de Castilla y León invertirá 1,3 millones de euros en la instalación del nuevo dispositivo de validación a bordo e información al viajero en un millar de vehículos de la flota de transporte público metropolitano e interurbano competencia de la Junta de Castilla y León, que ya fue presentado a los operadores de transporte englobados en Fecylbus.

Este equipamiento embarcado que se instalará en la flota de transporte autonómico permitirá viajar de manera gratuita con la tarjeta Buscyl. Una medida que, según la Junta, ha tenido una “gran acogida” superando las 150.000 solicitudes entre los menores de 15 años y el resto de la población, que comenzarán a viajar gratuitamente a partir del 1 de septiembre.

Este dispositivo consiste en un terminal ligero de fácil instalación que, además de permitir la validación de la tarjeta por parte de los usuarios de transporte público, estará conectada al Sistema Central de Transporte de la Junta de Castilla y León.

Permitirá funcionalidades como la gestión de vehículos, líneas, paradas, información en tiempo real y tiempos de llegada, que será mostrada en paradas y marquesinas inteligentes; gestión de tarifas y descuentos; y análisis del dato y toma de decisiones para mejorar el servicio a los ciudadanos.

La instalación de estos terminales se efectuará de forma progresiva, comenzando en este mes de agosto, y se desarrollará de manera paralela a la implantación de la gratuidad en el transporte en más de 2.600 rutas de autobús en Castilla y León.