El PP pide el cese del socialista José Luis Vázquez y que devuelva su acta como procurador

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TsjCyL) investiga al procurador por Segovia José Luis Vázquez, por presuntas «irregularidades» en su etapa de alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, entre los años 2007 y 2019. Concretamente, por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

El Alto Tribunal considera que existen indicios de que en esos años como regidor realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional sin convocar los preceptivos concursos públicos. Además, se investiga el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó pese a los reparos emitidos por la intervención municipal.

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investigan varios hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo y que comprenden varias actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Están también investigados el alcalde actual, Samuel Alonso (también del PSOE), y una funcionaria.

Sin embargo, José Luis Vázquez, que también es portavoz parlamentario en materia de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, defiende su inocencia y califica como «una chorrada» la investigación abierta contra él.

Además, descarta dimitir como procurador en las Cortes y avanza que solicitará el archivo de la causa.

El PP pide su cese

Desde el PP, por el contrario, no salen de su asombro por como se extienden las corruptelas en el PSOE, ahora en Castilla y León, y exigen al secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que cese a José Luis Vázquez y que devuelva su acta como procurador por Segovia. «La mancha de sospecha, la corrupción y la utilización de los recursos públicos en beneficio propio sigue extendiéndose por el PSOE y es insoportable», señala el secretario regional del PP, Francisco Vázquez.

El líder popular señala que restan cinco meses para que se celebren elecciones autonómicas en Castilla y León y echa en cara al PSOE que la corrupción sea su carta de presentación para intentar gobernar. Un escándalo más en esta comunidad que se suma al de las pulseras antimaltrato de la ministra vallisoletana Ana Redondo y al caos ferroviario del otro ministro pucelano en el Gobierno de Sánchez, Óscar Puente, que "ha condenado a esta tierra".

La investigación del TSJCyL se refiere a la gestión de José Luis Vázquez durante su etapa como alcalde del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, entre 2007 y 2019.