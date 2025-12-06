Auxilian a una pareja de avanzada edad extraviadas en un monte de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) mientras recolectaban setas

Agentes medioambientales de la Junta y efectivos de la Guardia Civil auxiliaron esta tarde a una pareja de avanzada edad tras haberse extraviado en una zona de monte de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) mientras recolectaban setas, aunque no requirieron asistencia sanitaria, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió a las 15.34 horas una llamada de las propias personas, quienes lo hacían desde una zona con escasa cobertura de telefonía móvil, lo que ha provocado no disponer de la suficiente precisión en la posición del teléfono que proporciona el sistema AML.

De la gestión del incidente se encargó el Centro Coordinador de Emergencias, que se mantuvo en contacto con las personas extraviadas y proporcionó información actualizada tanto a la Guardia Civil como al centro provincial de mando de Medio Ambiente de Valladolid.

En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta, tres de los cuales han conseguido localizar a la pareja pasadas las 16.40 horas en el monte Carrascal, al este de Quintanilla de Onésimo.

Ambas personas se hallaban ilesas y fueron trasladadas en el vehículo oficial de Medio Ambiente hasta el lugar en el que tenían estacionado su vehículo particular.