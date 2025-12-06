Producto local como seña de identidad

La localidad segoviana de Prádena celebra esta jornada la décimo tercera edición de la ‘Feria del Acebo’, en honor a este producto local que sirve de seña de identidad del municipio, además de ser característico de la Navidad. Esta tradición se inició, tal y como recuerda su alcalde, Ismael Masedo, hace 13 años con un grupo de mujeres que hicieron una visita al acebo de Soria, donde vieron las diferentes utilidades que se le daba. Por eso, decidieron realizar esta feria a la que, con el paso del tiempo, también se unieron los varones de la localidad.

Realizaban centros durante las semanas anteriores y el día elegido los vendían en la plaza del pueblo. Al principio solo se ponía un puesto y, con el tiempo ha ido creciendo, hasta esta nueva edición de la Feria en la que se instalarán más de 30. Algunos, como indica Masedo, relacionados con la navidad y otros con la venta del arbusto, así como productos alimentarios.

El objetivo, entonces, fue mostrar el producto local, que era conocido, pero no estaba explotado, y le buscaron una salida para darlo a conocer a los pueblos vecinos y visitantes. Después de tantos años, “se ha convertido en la antesala de la Navidad”, ya que desde el Ayuntamiento lo hacen coincidir con el puente de la Inmaculada y “marca el inicio de las fechas navideñas, al ser un producto relacionado con estas fiestas y que está presente en muchas casas”, añade el alcalde en declaraciones a Ical.

“La acogida ha ido aumentando cada año”, presume Masedo, mientras explica que también se debe a que, desde la oficina de Turismo, se potencia el conocimiento de esta planta con la puesta en marcha de visitas guiadas desde el mes de noviembre hasta febrero, cuando pierden el fruto rojo. “La demanda en los fines de semana, cada año crece más y, en concreto, durante la Feria del Acebo, se multiplica”.

Programación

Durante la jornada de hoy, la Plaza mayor de la localidad acoge la primera ‘Ruta del Acebo’, una actividad guiada organizada por la Oficina de Turismo. Después se ha inaugurado oficialmente el Mercado del Acebo y de la Caravana de Alimentos de Segovia, acompañada por el grupo de dulzainas.

Un total de 13 socios de Alimentos de Segovia estarán presentes en esta última parada del año, demostrando la calidad, diversidad e innovación que caracterizan a la marca y a la despensa de la provincia junto al resto de puestos hasta alcanzar la treintena. Las Dos Antiguas, La Dula de las Mesetas, Cáñamo Canniebas, Pan Colectivo, Entrehoces, Aceitunas Hilario, Valmenia, Moncedillo, Huma Ahumados, A tu gusto!, Navaltallar, Ahumados Perser y Bendito Nanno son los socios que llenarán de sabor esta cita con la tradición y la naturaleza.

A estos se les suman los puestos dedicados a las producciones de lana y ganchillo con pañuelos y chales de lana tejida ya que, según detalla el alcalde de Prádena, en la localidad había mucha tradición ganadera, por lo que se utilizaba mucho este material para la confección de telas. También, incluyen puestos foráneos como el de fruta y castañas de El Bierzo.

La mañana continúa con un taller de teatro y pintacaras en el antiguo local de Caja Segovia a las 12.00 horas, y con la segunda ‘Ruta del Acebo’ a las 12.30 horas, también con inscripción previa. A esa misma hora tiene lugar una demostración de elaboración de un centro de acebo en la Plaza Mayor, seguida a las 13.30 horas de una actuación de calle a cargo del grupo de dulzainas, que pondrá banda sonora al ambiente festivo de la feria.

Por la tarde, las actividades se retomarán a las 16.30 horas con un taller de figuras navideñas en el centro de ocio, pensado para público familiar y con inscripción previa. A las 18.00 horas, el gimnasio del colegio acogerá una actuación de magia de Mago Poter, “uno de los momentos más esperados del día”.

El programa culminará con la novedad incluida en esta edición, a las 19.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, con la conferencia ‘Filmando en el techo del mundo’, impartida por Luis Miguel Soriano, que pondrá el broche cultural a una jornada repleta de naturaleza, tradición y propuestas para todos los públicos.

La Caravana de Alimentos de Segovia culmina su recorrido de 2025

Con esta parada en Prádena, la Caravana concluye un itinerario que este año la ha llevado por algunas de las citas más representativas del calendario provincial. A lo largo de 2025, el convoy agroalimentario ha estado presente en la Feria de los Arrieros de Sangarcía (19 de abril), la Feria de la Huerta de Caballar (25 de mayo), la Feria de la Trashumancia de Santo Tomé del Puerto (19 de julio), la Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas (23 de agosto), la Feria de la Vendimia de Valtiendas (20 de septiembre), la V Feria de Alimentos de Segovia en la Plaza Mayor de la capital (27 de septiembre), la Feria del Garbanzo de Labajos (4 de octubre), la Feria de la Hojuela y el Florón de Abades (5 de octubre) y la Feria del Ganado de Navafría (9 de noviembre), para culminar este sábado en la Feria del Acebo de Prádena.

Actividades navideñas

A falta de ultimar la programación navideña, Masedo avanza algunas de las actividades que primarán estas fiestas, como son las deportivas en interior relacionadas con los más pequeños, como futbolín o ping-pong, además de talleres. La música también estará presente con la Escolanía de Prádena el próximo 13 de diciembre, que recitará un concierto en la iglesia del municipio.

La misma iglesia albergará, además, un Ágora coral el 27 de diciembre, que llegan con los cantos de Adviento de la Navidad, a través de la Diputación Provincial. Todo ello sin olvidar la organización de la San Silvestre, para últimos de año, así como la Cabalgata de Reyes que, indica Masedo, “los vecinos muestran mucha implicación”.