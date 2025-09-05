Ávila disfruta ya de sus Jornadas Medievales

Ya ha arrancado un año más, las Jornadas Medievales de Ávila, declaradas de Interés Turístico Nacional, y que cuentan hasta este próximo domingo con cerca de 150 actividades fijas y la presencia de compañías internacionales y con la presencia de 300 puestos de artesanos y gastronomía distribuidos en todos los espacios del mercado medieval.

Entre los más de 300 puestos hay más de medio centenar de productores, artesanos, asociaciones, colectivos y particulares abulenses, que se situarán entre la calle San Segundo y las plazas Corral de Campanas y Adolfo Suárez.

A estos espacios se suman los destinados también a actividades, como el atrio de San Isidro, los palacios de Los Verdugo y Superunda, y los jardines de San Vicente y del Rastro.

En la ladera del lienzo norte de la muralla, saliendo por el Arco del Carmen, como nuevo espacio este año, se ha instalado un campamento inglés, mientras que en las plazas de Italia y Nalvillos, también incorporadas este año, hay talleres y un campamento español.

En el Atrio de San Isidro, se cuenta con una veintena de demostraciones entre el viernes y el domingo. De ellas, una docena serán exhibiciones de cetrería, y también habrá nueve torneos a caballo; distribuido todo ello en horario de mañana y tarde.

Jornadas Medievales en Ávila RM Studios/Ical

En el Mercado Grande, se desarrollarán también una veintena de espectáculos, convirtiéndolo en uno de los principales puntos escénicos: habrá títeres, danza, música, conciertos y espectáculos de fuego frío, mientras que en los jardines de San Vicente se desarrollarán más de 40 actividades de juegos, títeres, un campamento arquero, magia y diversas exhibiciones.

Los palacios de Superunda y Los Verdugo, además de las exposiciones ya mencionadas, acogerán actividades relacionadas con la confección de atavíos, una conferencia sobre los ejércitos de la Primera Guerra Civil Castellana y también recitales musicales, mientras que, en el jardín del Rastro, se ubicará, como viene siendo habitual, una exposición de cetrería.

Toda esta actividad se completará con cerca de 20 desfiles, recreaciones y pasacalles. Habrá, en concreto, un gran desfile que cerrará cada una de las cuatro jornadas del mercado, en el que uno de los protagonistas será un elefante de gran tamaño, así como una decena de pasacalles con una marioneta articulada de gran tamaño en forma de ave fénix que también es novedad este año.

Estos pasacalles se realizarán tanto por la mañana como por la tarde, mientras que el Gran Desfile de las Tres Culturas se celebrará el sábado a partir de las 12 horas desde el Mercado Chico y la Carrera Infantil de Las Tres Culturas, el domingo, a partir de las 11 de la mañana, con salida en la plaza de Mosén Rubí. La carrera contará con dos categorías: de 4 a 8 y de 9 a 12 años, y las inscripciones se podrán realizar hasta media hora antes del inicio de la carrera, en el palacio de Los Verdugo.

La actividad se completará, tal como ha ocurrido los últimos años, con conciertos de artistas locales en la explanada delantera del Lienzo Norte a partir de la medianoche. Serán actuaciones que cerrarán cada día, ofreciendo una alternativa de ocio a los que desean alargar su jornada medieval.