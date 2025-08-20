El Ayuntamiento de Valladolid explica a Ecologistas en Acción la "correcta aplicación del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano”

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García, y el director del Servicio, Andrés Herguedas, mantuvieron en el día de hoy una reunión con representantes de Ecologistas en Acción, en cuyo marco han recogido las propuestas de la organización y al mismo tiempo se les explicó la "correcta aplicación del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano”.

Durante el encuentro también se explicó a Ecologistas en Acción, según indicaron desde el Consistorio, los datos y modelos de predicción de calidad del aire con los que se trabaja en el Servicio de Medio Ambiente y cómo a partir de ellos se toman las decisiones pertinentes para la declaración de los diferentes niveles de actuación, informa Ical.

Ante la solicitud de una mayor coordinación en los mensajes que se emiten desde las diferentes instancias, el concejal de Medio Ambiente les informó de que “ya se está trabajando en un nuevo plan de comunicación más completo, que mejore las medidas que incluye actualmente el Plan de Acción”.