Blacklladolid da comienzo a su cuarta edición con la literatura y el sexo como protagonistas

El castillo de Fuensaldaña se ha convertido un año más en el escenario principal del certamen nacional Blacklladolid, cuya cuarta edición ha dado comienzo hoy con aforo completo para todas las jornadas. Hasta el próximo domingo 22 de septiembre literatura y sexo se convertirán en protagonistas de un evento que reunirá de nuevo a algunos de los autores más relevantes del panorama nacional e internacional y, en este caso, a ponentes vinculados con el sexo en diferentes ámbitos.

Durante la primera jornada se ha llevado a cabo la inauguración del certamen, en la que han participado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y los organizadores del festival, los escritores César Pérez Gellida y Dolores Redondo.

“Desde la Diputación de Valladolid aportamos nuestro granito de arena para que Blacklladolid sea cada año una realidad. Desde el principio consideramos que podía ser un éxito y el tiempo nos ha dado la razón porque es un proyecto realmente interesante. Y no hubiera sido posible sin César Pérez-Gellida, Dolores Redondo y todos nuestros patrocinadores, en esa importante colaboración publico privada”, recalcó Conrado Íscar.

Esta inauguración ha servido también para que Blacklladolid sorprenda a Dolores Redondo con un premio a toda su exitosa trayectoria y para agradecer su presencia cada año como madrina del certamen. Muy emocionada, Dolores Redondo señaló que ya siente que Valladolid es su casa. “Lo mejor que me ha dado la literatura ha sido la ocasión de conocer a personas maravillosas del ámbito de la cultura. Toda la gente que está hoy aquí y todo el mundo que ha venido en ediciones anteriores está haciendo realidad el sueño que tuvimos César y yo”.

Palabras que ha reforzado César Pérez-Gellida al concluir que este certamen es un sueño cumplido. “Un día se nos ocurrió esta locura y trabajamos para hacerlo realidad cada edición. Y ahora nos toca literatura y sexo. Venimos sin expectativas, con muchas ganas de ver

qué van a aportar cada día las personas que van a estar en este hemiciclo”.

Mabel Lozano fue la encargada de dar comienzo a las ponencias de esta cuarta edición de Blacklladolid. Lozano. que ha centrado su carrera en los últimos años en el activismo por los derechos humanos de las mujeres en el mundo, destacó especialmente la denuncia de la explotación sexual. En ello precisamente ha centrado su charla con María Ramos, asegurando que es necesario hablar de porno, prostitución y trata de mujeres. “Es que el sexo va de placer, pero la prostitución va de poder. Yo te he comprado y ahora tienes que hacer todo lo que yo tediga, te guste o no. Y el problema es que, muchas veces, no hablamos con nuestros hijos sobre sexo, sobre ese pequeño cine porno que es el móvil, sobre cómo se tienen que relacionar”, explicó una Mabel Lozano que ha dejado mudo el hemiciclo con los testimonios de las mujeres que aparecen en sus libros y documentales. “La pregunta que tenemos que hacernos es por qué tenemos normalizada la prostitución. No podemos normalizarla y está pasando: los jóvenes llegan a la prostitución a través de la pornografía”.

Tras su reflexiva intervención, el hemiciclo del castillo de Fuensaldaña ha recibido a Máximo Huerta. El autor ha charlado con la también escritora Raquel Martos, presentadora de esta cuarta edición, ofreciendo un encuentro ameno y divertido a los asistentes. “Yo escribo por herencia materna. Porque nosotros no teníamos biblioteca, pero mi abuela y mi madre leían mucho gracias a las bibliotecas y al alquiler de libros. Ahí empezó mi trayectoria, pero me costó mucho llamarme escritor por ese síndrome del impostor que sufrimos un poco todos”. Y es que Máximo Huerta repasó su vida de ida y vuelta a la casa materna, incluido esos momentos que son más complicados. “Recuerdo una vez en Sant Jordi que vi una cola enorme y pensé que era para que firmara yo, pero no. Así que me pasé el día viendo Barcelona”, recordó entre risas el escritor.

Después de esta primera jornada, Blacklladolid recibirá mañana a Santi Balmes y a Najat El Hachmi.