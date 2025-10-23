Bodegas De Alberto triunfa en los Premios Alimentos de España

Bodegas De Alberto recogió en Madrid el Premio Alimentos de España 2025 al Mejor Vino de Licor, otorgado a De Alberto Dorado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En un evento celebrado en el Palacio Real fueron reconocidas las 31 categorías premiadas en esta trigésimo séptima edición

La Directora General de la Bodega, Carmen San Martín, recogió el galardón de manos de Ana Rodríguez Castaño, Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio, en un evento que congregó a los grandes protagonistas de la industria agroalimentaria nacional.

La concesión a De Alberto Dorado al Premio Alimentos de España en la categoría de “Mejor Vino de Licor” supone un hito relevante ya que es la primera vez que un vino acogido a la DO Rueda se alza con este prestigioso galardón.

De Alberto Dorado, memoria embotellada en el corazón de la DO Rueda

De Alberto Dorado es una de las más excepcionales joyas enológicas escondidas de toda España. Elaborado 100% con uvas Verdejo, su secreto reside bajo el exclusivo método de crianza oxidativa en damajuanas expuestas al sol y posterior envejecimiento en soleras, conservando la madre de más de 80 años. Una singular y paciente elaboración que ha permitido a este vino ser el más premiado de toda la Denominación de Origen. Bodegas de Alberto es actualmente el único elaborador tradicional del Dorado de Rueda, con un método tradicional que la familia Gutiérrez ha mantenido de forma ininterrumpida desde los años 40 y transmitida de generación en generación.

Con una producción muy limitada de menos de 6000 botellas anuales, su exclusividad le convierte en uno de los grandes tesoros vitivinícolas españoles, memoria embotellada desde el corazón de la DO Rueda.

Bodegas De Alberto constituye uno de los ejemplos más llamativos de preservación del legado de la producción vitivinícola tradicional de Castilla y León. En pleno corazón de la Denominación de Origen Rueda, Bodegas De Alberto se sitúa en una antigua casa de labranza fundada por la Orden religiosa de los Dominicos en el siglo XVII, donde se mantiene desde hace más de 350 años el viejo arte de hacer vino, acumulando el saber hacer de varias generaciones e incorporando, con el tiempo, los más modernos sistemas de elaboración para satisfacer a unos clientes que hoy se reparten por todo el mundo.

La ubicación privilegiada de sus viñedos en la zona central de España, atravesada por el río Duero, y reconocida a nivel internacional como una de las mejores el mundo para la producción de vino; así como el continuo empeño de Bodegas De Alberto en la realización de constantes inversiones e investigación, la colocan en una posición sobresaliente en el uso de la tecnología más avanzada para la elaboración de vinos de alta calidad.