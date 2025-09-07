Borja Suárez pide una estrategia conjunta en la lucha contra los incendios

El presidente provincial del Partido Popular de Burgos, Borja Suárez, pidió desterrar la «disputa política» tras la ola de incendios que sufrió la comunidad este mes de agosto, porque las administraciones «no pueden estar en la controversia permanente» y tiene que reinar una «estrategia conjunta» para apagar el fuego, que «no entiende de límites ni de ideologías políticas».

El PP de Burgos inició así el nuevo curso político con una comida con afiliados y dirigentes en el municipio de Cogollos, donde Suárez realizó balance de unos meses de verano de «mucha actividad» marcados por los incendios forestales, el ámbito empresarial y la «gran actividad» que contabilizó la provincia en el periodo estival, informa Ical. Con el fin de prevenir fuegos e incendios forestales, Suárez abogó por la gestión de los montes, aunque la misma tiene «muchos matices», por lo que requiere un «debate sosegado» donde «analizar y reflexionar» para poner encima de la mesa cómo hay que afrontar estos fenómenos.

En ese sentido, apuntó que las diputaciones y los ayuntamientos «no están para criticar» a la Junta de Castilla y León ni al Gobierno de España sobre cómo se han desempeñado en los incendios. «Lo que tenemos que entender es que hay que aportar recursos propios para que la estrategia sea más completa», señaló, antes de añadir que «lo triste es ver que el debate está sirviendo a ciertos lobbies y grupos para ejercer una presión muy dura sobre los dirigentes políticos y sobre Mañueco».

Defendió la apuesta que realiza el Gobierno autonómico, que «está siendo atacado por tierra, mar y aire mientras ha puesto muchos medios», así como las estrategias para afrontar estos incendios. Así, puso de ejemplo el caso particular de la provincia de Burgos, donde hace tres años un incendio asoló el entorno de Santo Domingo de Silos y arrasó el pueblo de Santibáñez del Val, pero dicho municipio está

rehabilitado por completo.

Suárez explicó que con la apertura de este curso político, se da comienzo a un «hito fundamental» como son las próximas elecciones autonómicas, las cuales van a hablar del futuro de la Comunidad y de Burgos y de todos los pueblos de esta provincia a través de un «gran proyecto encabezado por Fernández Mañueco.