El Botillo de Bierzo celebra los 25 años de su IGP, con 6,5 millones de contraetiquetas

El Botillo del Bierzo celebra el 25 aniversario como Indicación Geográfica Protegida (IGP), un cuarto de siglo en el que se han vendido 6,5 millones de botillos con contraetiqueta, lo que supone una facturación de 40 millones de euros.

Son las grandes cifras aportadas hoy por el presidente del Consejo Regulador de la IGP del Botillo del Bierzo, Óscar Ramos, quien se mostró satisfecho de cumplir estos 25 años y recordó cómo comenzó la aventura. “Fue en 1994 cuando empezamos a intentar conseguir la IGP. Los empresarios del sector, conocedores de que teníamos un producto singular, constituimos una promotora para trabajar y demostrar que el botillo era merecedor de ese sello, que conseguimos en junio del año 2.000”, explicó.

La aventura la comenzaron 13 industrias cárnicas, aunque hoy solo quedan siete, y todas ellas están aglutinadas en la IGP, con una generación de empleo de 300 puestos de trabajo directos y 330.000 botillos anuales.

“El botillo tiene algo especial, es una esencia del Bierzo. Donde hay un berciano hay botillo, y ellos son los mejores embajadores. Tenemos más de 30 festivales dedicados a este producto por toda a geografía nacional, especialmente el de Bembibre, que comenzó en 1973”, añadió Ramos, quien también recordó que existe “hasta una ciberbotillada” y que el botillo no falta en las Jornadas Gastronómicas del Bierzo ni otras citas gastronómicas como Las Tentaciones del Rey, aunque el reto sigue siendo desestacionalizar su consumo, que se coma todo el año, en diferentes presentaciones, no solo la tradicional.

“El botillo es unión de bercianos en la mesa. Refleja nuestro carácter e invita a compartir”, insistió Ramos, quien cree que otro de los retos es transmitir a las nuevas generaciones la riqueza gastronómica del Bierzo, con todos sus productos.

“Tiene que estar unido al tema gastronómico y cultural del Bierzo, que todos los que vengan aquí lo degusten. Que sea un producto de todo el año”, aseveró el responsable de la IGP, quien adelantó que el próximo año acudirán a las ferias gastronómicas de Madrid y Barcelona bajo el paraguas de la asociación Alimentos de Calidad.

La celebración

La IGP Botillo del Bierzo celebrará sus 25 años este jueves, 20 de noviembre, en una gala que comenzará a las 19 horas en el Castillo de los Templarios, y donde habrá tres homenajes. El primero, al locutor Luis del Olmo “que ha sido nuestro máximo valedor”, aseguró Ramos, quien cree que no hubo un solo día que Del Olmo no nombrase al botillo en su programa radiofónico ‘Protagonistas’. “Además instauró los premios Protagonistas, entre 1997 y 2011, donde cada año el plato fundamental era el botillo. Por eso más de 25.000 personas de todos los ámbitos, lo disfrutaron”, remarcó.

También habrá homenaje a las industrias cárnicas que forman parte de la IGP, que son del Bierzo y Laciana, y a la Cofradía del Botillo del Bierzo. La fiesta también servirá para presentar el nuevo logo y la nueva contraetiqueta del Botillo del Bierzo.