Mañueco invita a la oposición a seguir negociando las cuentas: "Dejemos a un lado los electoralismos"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, instó hoy a los grupos de la oposición a que retiren sus enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que registraron este lunes, para poder seguir negociando. “Dejemos a un lado los electoralismos, los cálculos cortoplacistas y los juegos partidistas que nada aportan a quienes esperan respuestas y certeza”, afirmó en una declaración institucional.

En ese sentido, Fernández Mañueco quiso mostrar en primer lugar su “sincero agradecimiento” a la disposición mostrada por los grupos y partidos políticos con los que se reunió este viernes y sábado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aunque lamentó la decisión del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y el Mixto de presentar enmiendas a la totalidad.

“Unos y otros han mostrado voluntad de diálogo y una actitud constructiva en los primeros encuentros. Y espero que esas enmiendas a la totalidad puedan retirarse y sustituirse por enmiendas parciales. Podemos encontrar puntos de entendimiento. Todas las voces cuentan. Todas las provincias cuentan. Castilla y León es más fuerte cuando escucha a todos y cuando cada territorio siente que forma parte de un proyecto compartido", añadió.

De esta forma, Fernández Mañueco, también presidente del PP de Castilla y León, se dirigió a los grupos para invitarles a negociar durante la fase de las enmiendas parciales al presupuesto, para lo que deben retirar las enmiendas a la totalidad, porque de aprobarse en el pleno del próximo jueves, 20 de noviembre, finalizaría la tramitación parlamentaria. En su opinión deben poner a los intereses de los ciudadanos en el centro de sus prioridades.

“Este es el tiempo del diálogo, de la negociación y del acuerdo”, dijo el presidente de la Comunidad, quien recalcó que existe margen "suficiente” para lograrlo si se trabaja con “responsabilidad”, “serenidad” y “altura de miras”. “Cuando se trata del bien común siempre hay un camino”, insistió el presidente auntonómico, quien consideró “natural” que haya “diferencias” en democracia, si bien recalcó que a su juicio no existen “razones de peso” para “paralizar” las cuentas.

Finalmente, el presidente de la Junta defendió que su gobierno ha hecho “todo lo posible” para que los presupuestos de 2026, los últimos de la legislatura, salieran adelante, no por un “interés partidista”, sino porque cree “firmemente” que son “buenos” para el desarrollo de Castilla y León, así como para sus servicios públicos y el equilibrio territorial.