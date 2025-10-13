El buen momento del gremio editorial en Castilla y León

Buenas noticias las que llegan desde el gremio de editores de Castilla y León, por el aumento de las exportaciones de libros editados desde la comunidad, sobre todo a países como los Estados Unidos y México.

Así, los editores de sta región exportaron el pasado año obras por valor de 11,88 millones de euros, lo que supone un 7,3 por ciento más que un año antes, confirmando la tendencia positiva de internacionalización del sector.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes en Segovia, durante el IX Encuentro Internacional de la Edición en Castilla y León inaugurado por la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y con la presencia de distribuidores y compradores de libros de México, Argentina, Panamá y Estados Unidos, donde, además, se ha puesto de relieve el potencial de crecimiento del sector,engeneral, y fuera de las fronteras españolas, en particular, especialmente por la "buena imagen" del sector editorial de Castilla y León en Hispanoamérica y el incremento de la lectura de libros en español en países como los Estados Unidos.

Sancho aseguraba que la internacionalización es, a fecha actual, una de las fortalezas crecientes de Castilla y León, que en 2024 fue la comunidad autónoma de España con mayor tasa de variación interanual en sus exportaciones, con un 16,5 por ciento.

Además, los países de la América hispana son el principal destino internacional de los libros editados en Castilla y León, siendo México el país al que más se dirigen las exportaciones editoriales, por encima de los países europeos.

La elección de Segovia para acoger este certamen responde a la relevancia de la ciudad en la historia del libro con la impresión del primero en España, el Sinodal de Aguilafuente, en 1472, y por su proyección internacional como foco tanto cultural como turístico, según destacaba, por su parte, el presidente del Gremio de Editores de Castilla y León, José Ángel Zapatero.

"El sector editorial no solo es una de las principales industrias culturales en Castilla y León, sino que además proyecta la creación literaria de nuestros escritores, a los que también queremos difundir internacionalmente, así como nuestra lengua castellana”, destacaba Sancho.

La vicecnsejera, además, aseguraba que los libros son los mejores embajadores de nuestra cultura y literatura, tanto para los lectores en español como para los 24 millones de personas que, a fecha actual, estudian español en el mundo.

El Gremio de Editores de Castilla y León asocia a 27 editoriales y realiza una “importante” labor de difusión tanto de escritores castellanos y leoneses, “consagrados y noveles”, como de temáticas autonómicas, incluyendo el patrimonio, el turismo y la cultura de la Comunidad, divulgando las mismas a lectores tanto nacionales como internacionales.

En los últimos años, varias de las editoriales del Gremio han sido galardonadas con distintos premios de reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional, como es el caso del recientemente otorgado Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural a la La uÑa RoTa, de Segovia.

Apoyo al sector editorial

La Junta de Castilla y León apoya al sector editorial de la Comunidad a través de diversas actuaciones. Por una parte, a través de una línea de subvenciones financia la realización de proyectos de producción editorial y la puesta en marcha de proyectos de internacionalización editorial mediante la asistencia a ferias o salones internacionales del sector del libro.

Por otra parte, subvenciona parte de la actividad desarrollada por el Gremio de Castilla y León y, junto a ello, impulsa la internacionalización de las empresas editoriales teniendo presencia en los principales escaparates del libro a nivel internacional, nacional y nacional.

Este año 2025 la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, junto al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, acude a las ferias de Bogotá, Frankfurt, Guadalajara en México, al LIBER, a la Feria del Libro de Madrid y a las distintas ferias del libro que se celebran en Castilla y León. Además, este año ha celebrado en Segovia la Feria Editantes, para divulgar la labor editorial que se realiza en la Comunidad. A todo ello, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha destinado en la presente legislatura más de dos millones de euros.

Por otra parte, y para la adquisición de fondo bibliográfico en las bibliotecas que gestiona la Junta de Castilla y León, se han destinado en lo que va de legislatura más de tres millones de euros.