Buscan a un anciano de 96 años extraviado en Escuredo (León)

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizar a un hombre de 96 años extraviado desde este mediodía en Escuredo, en el municipio leonés de Quintana del Castillo.

El dispositivo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta moviliza al Grupo de Rescate, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello y Brañuelas, agentes medioambientales y efectivos de la Guardia Civil y también colaboran en las labores de búsqueda vecinos de la zona.