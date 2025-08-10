Buscan a septuagenario en Valladolid que lleva un día desaparecido

Un hombre de 70 años permanece desaparecido desde ayer por la tarde en la localidad vallisoletana de Arrabal de Portillo, por lo que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo de búsqueda, que se centra en el cercano municipio de Camporredondo.

Fue una llamada recibida este domingo poco después de las ocho de la mañana la que alertó a través del teléfono 1-1-2 de que no tenían noticias desde la tarde de ayer de este hombre.

Desde el primer momento se ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, que se encuentra sobrevolando el área de la zona de la que provienen las últimas referencias de presencia de la persona.

El operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias está formado por el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, Agentes Medioambientales, y efectivos de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Cuéllar, aunque está previsto se incorporen medios de otras agrupaciones próximas a lo largo de la jornada, junto a medios de Guardia Civil.

En el operativo, se encuentran integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León, y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.