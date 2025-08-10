Descartan que las llamas del incendio de Yeres pueda llegar a Las Médulas

Preocupación por el incendio forestal de Yeres, en la provincia de León, que mantiene evacuada desde esta madrugada a la población de esta pedanía el municipio de Puente Domingo Flórez.

Lejos de mejorar parece que el fuego sigue aumentando espoleado por el calor sofocante que hace en la zona. Y es que los focos se están reproduciendo constantemente, sobre todo en las zonas más altas, por la cantidad de combustión y lo largo que se puede hacer ese frente.

Si bien, gracias a los trabajos de extinción llevados a cabo en las últimas horas, al menos se descarta que afecte al yacimiento de Las Médulas, según la información facilitada a Ical por fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Tanto el pueblo como el parque natural están a salvo. La evacuación y la contención del frente norte, que amenazaba el paraje, condicionaron la respuesta de los efectivos, concentrando en dichas tareas la mayor parte de los efectivos aéreos y terrestres. En las labores de extinción de este incendio, que se mantiene en nivel dos, trabajan a esta hora un total de 18 medios, aunque llegaron a ser un total de 32.

Por otra parte, en el incendio de Llamas de Cabrera, también en nivel dos de peligrosidad, la orografía y las condiciones climáticas complican las tareas de extinción. Según fuentes de Medio Ambiente, se trata de una zona de montaña con gran cantidad de matorral y las altas temperaturas, unidas a la baja humedad, son combustible que arde con facilidad. La elevada pendiente y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas dificultan los trabajos.

A esta hora trabajan hasta 13 medios en las labores de extinción en un incendio forestal que llegó a concentrar un total de 46. Además, preocupa la inestabilidad atmosférica prevista para esta tarde aunque la evolución es algo más favorable en las últimas horas.

Las mismas fuentes explicaron que, al igual que los de Orallo y Fasgar, aún activos en nivel uno, se trata de incendios netamente forestales que requieren tiempo para ser extinguidos por la disponibilidad de combustible y la necesidad de tareas de extinción con mucho componente terrestre.