La Casa Revilla expone las obras del XXIV Concurso de Cerámica Ciudad de Valladolid - XI Encuentro Internacional

La muestra del XXIV Concurso de Cerámica Ciudad de Valladolid – XI Encuentro Internacional abrió hoy sus puertas, en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla – Fundación Municipal de Cultura, y puede visitarse hasta el 14 de septiembre.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, inauguró hoy junto con el presidente de la Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA), Juan Carlos Gimeno, la exposición exhibe entre otras 20 piezas, la obra ganadora de la 24ª edición del certamen.

La pieza que ha recibido el primer premio del XXIV Concurso de Cerámica – XI Encuentro Internacional ACEVA, dotado con 2.500 euros, es OOvOO, de Aniana Heras Cosín (Alemania), quien ha estado presente en la inauguración de la muestra. El jurado ha concedido, también, tres menciones especiales a las obras Crecimiento telúrico, de Mónica Gómez (Segovia); Greda Vana, de Alfredo Lamberti (Madrid), y Earth – Cocoon Sismo I, de Eva Gomore (Málaga).

Estas propuestas forman parte de la colección de 21 obras exhibidas, elegidas para la exposición de entre todas las que han concurrido a la convocatoria desde diferentes lugares de España, además de Alemania y Argentina.

La exposición, que pone el foco en la cerámica como medio de expresión artística y vehículo de la creatividad, ofrece una completa muestra de la creación española contemporánea, con la presencia de trabajos procedentes otros territorios.

El jurado de este año ha estado compuesto el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín; el doctor en Arquitectura y profesor en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, Javier Blanco; el artista y profesor de la Escuela de Cerámica de la Moncloa (Madrid), Ícaro Maiterena, y el ceramista y director de la revista Infocerámica Wladimir Vivas.

La muestra, organizada por la Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA), cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Comercio Mercados y Consumo; colaboración que pone de relieve el compromiso de la institución municipal con la promoción de la creatividad y el talento; y la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura.

La exposición puede visitarse en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla hasta el 14 de septiembre, con entrada gratuita, en horario de martes a domingo y festivos de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas.

En su recta final, la exposición coincidirá con la 47ª edición de la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid que se celebrará entre los días 10 y 14 de septiembre en el Paseo Central del Campo Grande. De esta manera, Valladolid se convertirá durante este periodo en la capital nacional de la cerámica en todas sus expresiones artísticas, tanto las más vanguardistas como las tradicionales.