Castilla y León apuesta por la IA y el Big Data para mejorar la competitividad agroalimentaria

Castilla y León da un paso adelante en materia tecnológica para mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Y es que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha lanzado 'Datagia', una “potente” plataforma digital que impulsará la competitividad y mejorará la eficiencia de todos los eslabones del sector agroalimentario gracias a la mejora en la toma de decisiones mediante el uso de nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial, realidad aumentada o big data.

Al respecto, se estima que más del 70 por ciento de las decisiones estratégicas en agricultura estarán basadas en datos digitales antes de 2030. “Es un reto, pero a la vez una oportunidad para ser más competitivos y poder estar en los mercados, que son muy exigentes y necesitan herramientas de este tipo”, destacaba este lunes el viceconsejero de Política Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, tras presentar esta plataforma en el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl.

Una herramienta de datos de carácter colaborativo público-privado, que forma parte de un amplio proyecto en el que también participan Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura, con la financiación de fondos Next Generation de la UE, gestionados por el Gobierno central, y que que nace con el objetivo de transformar la cadena agroalimentaria mediante la recopilación y el uso eficiente de los datos. Su diseño permitirá que esta información pueda convertirse en “decisiones más rápidas y precisas" en un contexto donde la eficiencia, la trazabilidad o la anticipación son ya elementos clave para productores e industrias.

Esta inversión se incardina en el programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech) del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El presupuesto en conjunto alcanza los 27 millones de euros, de los que 10,7 millones se destinan a 'Datagia', con la participación económica de la Junta (25 por ciento).

“Queremos que los agricultores, ganaderos e industria alimentaria, de una forma práctica, útil y sencilla puedan convertir esos datos en herramientas que sean prácticas, útiles y sencillas”, apuntaba llorente, quien explicaba que lo que hace esta plataforma es recoger estos datos, compartirlos y generar una información entendible por los usuarios y que lo puedan aplicar en su manejo diario.

El viceconsejero destacaba también que estos datos que se generan en el medio rural se devuelven al sector en forma de elementos digitales con valor, como son la eficiencia en el uso de los inputs que deben emplearse con racionalidad y el deseado ahorro de costes, algo que se cocina en esta plataforma, que reúne, comparte y alimenta datos que ahora mismo no se utilizan para esta eficiencia.

Castilla y León se encargará a través de 'Datagia' de desarrollar siete módulos fundamentales del proyecto Retech-Pan que constituyen el núcleo de la plataforma.

Entre ellos, enumeró Llorente, se incluyen soluciones para mejorar la trazabilidad de los productos desde el origen hasta el consumidor; herramientas de economía circular que facilitan el reaprovechamiento de subproductos; tecnologías basadas en sensores conectados para monitorizar procesos agrarios e industriales; sistemas de inteligencia artificial explicable que ayudan a prever incidencias, detectar anomalías o estimar rendimientos de cultivos o procesos; servicios de realidad aumentada para formación y asistencia remota; un sistema de identidad digital para productos y agentes, y un espacio de datos agroalimentario alineado con los estándares europeos que garantiza un intercambio de información seguro.

La jornada de presentación del proyecto contó con la asistencia de más de dos centenares de personas representantes de distintos ámbitos del sector a los que se les ha explicado que podrán participar en las primeras pruebas piloto que iniciarán el despliegue de 'Datagia', sin coste durante el primer año.

Productores, cooperativas, industrias, organizaciones agrarias, regantes, grupos de acción local y figuras de calidad han podido conocer de primera mano cómo la plataforma se aplicará en su actividad diaria, así como las ventajas que aportará en términos de eficiencia, ahorro de tiempo y simplificación de procesos.

"Castilla y León ha convertido la digitalización del sector agroalimentario en uno de los ejes centrales de su política pública”, decía LLorente, mientras hacía hincapié en la apuesta de la comunidad por combinar innovación tecnológica, formación, apoyo a la inversión y simplificación administrativa, con el objetivo de que la tecnología sea una herramienta cotidiana para agricultores, ganaderos, cooperativas e industria.

Un “compromiso” que el viceconsejero aseguraba que se traduce en iniciativas pioneras como el Programa de Extensión Agraria Digital y CYL Digital Agro, que forman a miles de profesionales del medio rural en el uso práctico de herramientas digitales, así como en la creación de un sistema de conocimiento, Akiscyl, que conecta a administración, sector, centros de investigación y empresas.

A ello se suman infraestructuras y soluciones tecnológicas avanzadas -como la Red GNSS de Castilla y León, Sativum, y otras herramientas de agricultura 4.0- que ya se utilizan de forma masiva en las explotaciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua, la energía, los fertilizantes y los fitosanitarios.

“Todo ello sitúa a Castilla y León como una de las comunidades más avanzadas en la digitalización del agro", aseguraba Llorente, quien reafirmaba la apuesta por la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, la digitalización del cooperativismo agrario y la participación en grandes proyectos tractores como los vinculados al programa Retech y plataformas como DATAGIA.