El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia supera ya los dos tercios de ejecución

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia, impulsado por la Diputación y financiado por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, continúa avanzando a buen ritmo. Tras haber iniciado su desarrollo técnico en 2022, el programa supera ya los dos tercios de ejecución a fecha de noviembre de 2025, combinando actuaciones finalizadas con otras que continúan en obra o desarrollo técnico.

Dentro del conjunto de intervenciones finalizadas se encuentran las nuevas rutas señalizadas en Riaza y su entorno, así como la limpieza y mejora ambiental en los márgenes del río Riaza y del Duratón. Ambas actuaciones han permitido mejorar la calidad del paisaje y la experiencia de quienes recorren estos espacios naturales.

También está renovada la iluminación ornamental de Riaza, Sepúlveda y Maderuelo, incorporando sistemas de alta eficiencia energética que reducen el consumo y mejoran la escena nocturna de estos conjuntos patrimoniales. En materia digital se han ejecutado por completo las herramientas de marketing e información turística, la digitalización del tejido empresarial y la plataforma de marketing turístico inteligente. Asimismo, está completada la instalación física de los puntos wifi en Riaza, Maderuelo y Sepúlveda.

El plan ha permitido, además, actuar sobre espacios clave del territorio: la mejora del parque ‘El Rasero’ en Riaza y el nuevo observatorio ornitológico de Maderuelo están finalizados. A ello se suma la completa renovación del Bike Park de Riaza, que refuerza la oferta de turismo activo. También están ejecutadas la asistencia técnica del programa y la asistencia a ferias y eventos de promoción turística. También está finalizado el proceso de certificación Starlight en los municipios previstos, junto con las adecuaciones técnicas necesarias para su obtención, lo que refuerza la calidad del destino en materia de observación del cielo.

Obras estratégicas que continúan avanzando

Siguen en marcha también los trabajos de mejora de la caminabilidad y los accesos turísticos, con intervenciones en la ermita de San Frutos, la Casa del Parque y la villa de Maderuelo y, continúa igualmente, el acondicionamiento de rutas en torno a los parques naturales, una de las actuaciones de mayor inversión del proyecto, así como el desarrollo de las nuevas rutas de geoturismo, que incluyen señalización y contenidos interpretativos para futuras herramientas digitales y de realidad aumentada.

Por otro lado, avanzan las recreaciones de realidad virtual en Confloenta, el Cerro del Castillo y varios puntos de interés geológico del territorio. En paralelo, se están ejecutando los trabajos para la implantación de puntos de recarga eléctrica en zonas de atracción turística.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha destacado que “las actuaciones ya completadas muestran un avance sólido y aportan mejoras visibles para el destino”. Así, ha añadido que “los proyectos en ejecución, especialmente los relacionados con los accesos, las rutas y la modernización digital, son esenciales para consolidar un modelo turístico sostenible y competitivo en las Hoces”.

Compromiso con un destino sostenible y moderno

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia, financiado por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, orientado a reforzar la modernización, la competitividad y la sostenibilidad del territorio. De este modo, la Diputación de Segovia, a través de su Área de Turismo, continuará trabajando con los ayuntamientos y el sector para completar los proyectos pendientes y seguir mejorando la experiencia turística en el entorno de las Hoces.