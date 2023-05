Castilla y León "complementará" las ayudas del Gobierno frente a la sequía

España, en general, y Castilla y León, en particular, se secan. La ausencia de lluvias en este pasado mes de abril e inicio de mayo preocupa sobremanera a las gentes del campo, que ven como los embalases se vacían, como están perdiendo sus cosechas o como los animales no tienen comida para pastar y, lo peor de todo, que no se atisba cambio salvo a peor, ya que las perspectivas de que llueva son cada vez menores según se acerca el periodo estival, que se augura caluroso y seco también.

Ante esta tesitura, a nivel político este asunto está encima de la mesa, y máxime tras una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada ayer en la que no hizo ni se aprobó nada, salvo la petición a Bruselas para que se conceda a España dinero de la reserva agrícola para paliar las pérdidas.

En Castilla y León este tema ha sido también de debate durante la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, en la que, entre otras cosas, se ha rechazado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca en las Cortes para informar de las políticas que se van a adoptar en la Comunidad para hacer frente a esta sequía. Una petición que había hecho la oposición el pasado 20 de abril, que PP y Vox han tumbado al considerar por parte popular que primero ha de ser el Gobierno de España el que convoque a las regiones en una Conferencia Sectorial para abordar una planificación seria y rigurosa y, por parte de Vox, que este es un problema nacional y que por ello ha de resolverse entre todos y no de forma unitaria.

Pese a ello, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, aseguraba que una vez que el Gobierno de España y las regiones consensuen medidas, la Junta dará cuenta de las políticas que llevará a cabo, si bien, avanzaba que, en cualquier caso, el Gobierno regional está escuchando a los agricultores y ganaderos, sabe del problema existente y garantiza que habrá ayudas complementarias a las que pueda aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que, además, reclamaba más diálogo y coordinación con las autonomías.

"No lucharemos contra la sequía si no se actúe de forma conjunta y coordinada", decía De la Hoz, mientras demandaba más compromiso en la planificación y gestión del agua así como un nuevo Plan Hidrológico Nacional, y reafirmaba la apuesta de la Junta por la modernización de regadíos.

Carlos Menéndez, de Vox, por su parte, apelaba también la necesidad de que se apruebe un nuevo Plan Hidrológico para el país y denunciaba las incongruencias de PSOE y Unidas Podemos demoliendo más de 140 presas por todo el país mientras propone crear depósitos de agua.

Desde el PSOE, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, no piensan igual y consideran que Fernándz Mañueco se está escondiendo al no querer comparecer en las Cortes y se pregunta para qué está el presidente. "Ni está ni se le espera", decía Gómez, mientras echa en cara a PP y Vox que no hagan propuestas salvo para pedir a Sánchez que las haga.

Francisco Igea, de Ciudadanos, coincide con el PSOE en que Mañueco debe comparecer y advierte también del problema con los acuíferos.

Procurador del Común

Por otro lado, la Junta de Portavoces y posterior Mesa de las Cortes ha servido para dar luz verde al pleno monográfico del defensor del pueblo de Castilla y León, conocido como procurador del Común, que se celebrará este próximo martes, y en el que el "inquilino" de esta institución propia, Tomás Quintana, dará cuenta del informe anual correspondiente a 2022, en el que se recogen 8.247 expedientes de los que 1.807 fueron quejas ciudadanas, sobre todo relacionadas con los servicios públicos, y 73 actuaciones de oficio.

Finalmente, la Mesa de las Cortes presidida por Carlos Pollán ha modificado el calendario de sesiones del actual periodo que finaliza en junio, para habilitar le miércoles 10 de mayo como fecha para la celebración de comisiones.