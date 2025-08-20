Castilla y León se sitúa como la cuarta comunidad con más ocupados en el sector agroganadero con más de 58.000 personas

La comunidad autónoma de Castilla y León se situó como el cuarto territorio que más ocupados totales tiene en el sector agroganadero al emplear a 58.133 personas, el 7,7 por ciento del total nacional, lejos del 32 por ciento que ocupa Andalucía con más de 243.500 personas, y también por detrás de Murcia, con 80.000 personas (10,7 por ciento) y Galicia, con poco más de 70.000 (9,4 por ciento).

Así se desprende del informe ‘Mercado de trabajo en el sector de la Agricultura, la ganadería y la pesca’, elaborado por Randstad Research y consultado por Ical, que también muestra cómo el sector empleaba, en el conjunto de España, a 759.000 personas en el primer trimestre de 2025, registrando un leve decrecimiento del 0,4 por ciento respecto al cierre de 2024.

En términos globales, el 72 por ciento de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores. La producción ganadera destaca como el subsector con el avance más contundente de empleados extranjeros, ya que se disparó un 53 por ciento interanual, mientras que el volumen de trabajadores españoles retrocedió un 1,3 por ciento.

El sector está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93 por ciento de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8 por ciento. Además, en el primer trimestre de 2025, el análisis de contratos refleja que el 34 por ciento de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca tenían un contrato temporal y un 66 por ciento tenía un contrato indefinido. El 28 por ciento de los contratos indefinidos en el conjunto del sector corresponden a la modalidad de fijos-discontinuos, una fórmula especialmente presente en agricultura y ganadería (27 por ciento), mientras que en silvicultura, pesca y acuicultura suponen el 17 por ciento.

Las mujeres ya representan casi el 30% en España

El empleo femenino muestra una tendencia positiva en el último año. En 2019, ascendía a 184.920 trabajadoras, lo que suponía poco más del 23 por ciento de los 796.087 empleados totales. Desde entonces, el empleo femenino ha ido evolucionando favorablemente y, en el primer trimestre de 2025, alcanza un total de 210.623 trabajadoras, lo que equivale al 27,8 por ciento del conjunto del sector. Este crecimiento contrasta con la ligera reducción del empleo masculino, que se sitúa en 548.116 ocupados.

El informe, eso sí, alerta sobre un reto crítico: el envejecimiento de la mano de obra. Más de la mitad de sus trabajadores tienen 45 años o más, y los mayores de 55 ya representan el 27,7 por ciento del total. En cifras absolutas, el grupo más numeroso es el de 45 a 54 años, con 213.404 personas, seguido muy de cerca por los mayores de 55, que suman 207.763. En el extremo opuesto, los jóvenes de 16 a 24 años apenas suponen un 4,5 por ciento del empleo, una señal de alerta para el futuro del sector.