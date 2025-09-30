Castilla y León vuelve a ser uno de los territorios menos endeudados de España

Castilla y León cerró el primer semestre de 2025 con una deuda de 14.558 millones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de España publicados, lo que equivale al 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), 2,2 puntos porcentuales inferior a la media autonómica (21 por ciento). Este menor nivel de endeudamiento con respecto a la media autonómica es uno de los elementos que viene valorando positivamente la agencia Moody´s al analizar el perfil financiero de la comunidad.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quienes son los prestamistas, revela que al cierre del primer semestre de 2025, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,4 por ciento, con 3.400 millones de euros. La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.384,7 millones de euros –en concreto, el 9,5 por ciento- correspondiente al préstamo concertado en 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.542,1 millones de euros, un 10,6 por ciento de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 96 por ciento del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración general, frente al 4 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Además, Castilla y León cumplió en 2024 el objetivo de deuda públicas tres respetar los límites de endeudamiento fijados.

Tras conocer estos resultados, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, señalaba que estamos ante un "escenario positivo" para la elaboración de los Presupuestos de la comunidad y ha valorado que Castilla y León sea uno de los territorios menos endeudados del país, además de bajar el nivel de deuda con respecto a hace un año.

Lo que sí ha vuelto a dejar claro el consejero es que la intención del Gobierno autonómico es no adelantar las elecciones regionales en el caso de que no saque los Presupuestos regionales, y ha vuelto a ofrecer diálogo y mano tendida a los grupos de la oposición para ello y de ahí que se haya fijado el 15 de octubre para la publicación de las cuentas regionales.