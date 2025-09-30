Mañueco reivindica el liderazgo educativo de Castilla y Leon en España

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este martes en Segovia en una Jornada sobre Educación en Valores, impartida por el entrenador y preparador Toni Nadal, donde ha destacado la excelencia y la posición de liderazgo a nivel nacional del sistema educativo de la comunidad, tras 25 años. "Tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo”, aseguraba el jefe del Ejecutivo autonómico, haciendo alusión a informes como el PISA o el TIMMS que así lo atestiguany donde se revela que los castellanos y leoneses están a la cabeza en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

El líder popular señalaba que este liderazgo no es casualidad y que es fruto del esfuerzo de la comunidad educativa, desde padres a alumnos, pasando por los profesores y el personal de los colegios, pero también del compromiso del Ejecutivo regional con la calidad educativa en todo el territorio.

Mañueco destacaba el refuerzo de este curso a la enseñanza de Matemáticas y Lengua con la contratación de mása profesores para ayudara los alumnos de 4º y 5º de Primaria que vayan más retrasados, además de potenciar la Formación Profesional, que alcanza cifras históricas tanto en matrículas como en inserción laboral. Igualmente, ponía en valor la reducción de tasas universitarias y el incremento de becas “para que todo el mundo pueda estudiar”. como otra de las cuestiones que están detrás del éxito educativo de la comunidad.

"La educación excelente es el mejor legado que se puede entregar a los jóvenes” , decía el presidente durante su intervención, en la que recordaba las políticas de la Junta buscan facilitar su proyecto de vida en la Comunidad con ayudas al alquiler, bonificaciones fiscales, avales para la compra de vivienda pública, programas de empleo y gratuidad en el transporte interurbano y metropolitano.

“Queremos que los jóvenes puedan encontrar empleo aquí, en Segovia, y que tengan un futuro en Castilla y León”, insistía, mientras aseguraba que la atracción de empresas y la colaboración con las universidades son "claves" para garantizar oportunidades laborales.

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido la presencia hoy de Toni Nadal en Segovia, cuya experiencia en el ámbito deportivo junto al tenista Rafa Nadal representa un ejemplo de constancia, excelencia y superación, valores que encarnan los profesores y los alumnos de Castilla y León. "El verdadero salto adelante lo tenéis que dar vosotros, los jóvenes, que no sois actores secundarios, sino protagonistas de esta historia", concluía el presidente, a la vez que les trasladaba que no estarán solos y que les acompañarán en su proyecto de vida.