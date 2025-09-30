Condenan a 25 años de prisión a un entrenador de fútbol por agresión sexual a dos menores en Ávila

M.A.S.P.E., el entrenador de fútbol base de Ávila que reconoció haber agredido sexualmente a dos menores, ha sido condenado a 25 años de prisión por la Audiencia Provincial de Ávila como "autor criminalmente responsable de un delito continuado de agresiones sexuales sobre personas menores de 16 años".

La condena suma los 12 años y 6 meses por cada uno de los dos casos por los que fue juzgado en el mes de diciembre del año pasado, juicio en el que la acusación particular pedía 12 años y medio por cada menor, la condena finalmente adoptada, mientras que la defensa pedía 18 años y dos días en total (nueve años y un día por cada caso). La Fiscalía, por su parte, reclamaba una pena de 22 años y dos días de cárcel (11 años y un día por cada víctima).

El fallo de la sala reconoce a M.A.S.P.E., que permanece en prisión provisional desde diciembre del año 2022, como "autor criminalmente responsable de un delito continuado de agresiones sexuales sobre personas menores de 16 años con acceso carnal por vía anal y por vía bucal" en la persona de dos menores, por lo que le condena a "la pena privativa de libertad de 12 años y 6 meses de prisión" por cada uno de los dos casos, con las penas accesorias de "de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, de prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros del lugar en el que se encuentren" ambas víctimas, "y de comunicarse con las citadas víctimas por cualquier medio o procedimiento durante el tiempo de diez años superior a la pena privativa de libertad efectivamente impuesta, de libertad vigilada durante el plazo de diez años conforme al artículo 192.1 del código penal a concretar y a ejecutar con posterioridad a la ejecución de la pena privativa de libertad y de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior en diez años a la pena de privativa de libertad efectivamente impuesta", informa Ical.

Además de al pago de las cosas procesales, el ahora condenado deberá indemnizar a cada víctima con 70.000 euros, declarándose "la responsabilidad civil subsidiaria y solidaria entre sí de las entidades Real Ávila y Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros". M.A.S.P.E. era entrenador del equipo cadete del Real Ávila cuando sucedieron los hechos.

En el juicio, el acusado se declaró culpable de los delitos de los que le acusaban, unos sucesos que ocurrieron entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, periodo durante el cual ejercía la labor de entrenador de fútbol de las dos víctimas, que contaban con 14 años de edad. El ahora condenado llegó a crear dos perfiles falsos de Instagram, en los que se hacía pasar por mujeres, que utilizó para contactar con los chavales para intimidarles sexualmente. En un principio, el hombre realizó varias videollamadas con uno de los jóvenes en los que aparecía masturbándose (sin mostrar su rostro) ante la cámara para, en ocasiones posteriores, obligar a su víctima a hacer lo mismo. Esta situación se prolongó durante un tiempo bajo la amenaza de que el procesado difundiría los vídeos y los mensajes de carácter sexual a los familiares y amigos del chaval si no accedía a continuar con las videollamadas.

A partir de una determinada fecha (anterior al 27 de noviembre de 2021), el acusado exigió al menor mantener encuentros sexuales físicos bajo la misma amenaza, que llegaron a producirse incluso en instalaciones deportivas públicas. Esto sucedió el 29 de noviembre de 2021, cuando el menor, tras quedarse solo con su entrenador en el vestuario, se vio obligado a hacerle una felación minutos antes del comienzo del partido de fútbol que debía disputar. Estos encuentros se extendieron entre enero y mayo de 2022, siempre por el miedo del menor a que se difundiera lo ocurrido entre sus familiares y amigos.

Con la otra víctima, también jugador del equipo de fútbol que M.A.S.P.E. dirigía, desarrolló, el mismo procedimiento: contacto a través de una cuenta falsa de Instagram, videollamadas donde aparecía masturbándose y, posteriormente, encuentros sexuales físicos que se produjeron un local de la ciudad y consistieron en felaciones y masturbaciones mutuas y penetraciones anales del menor hacia el acusado (una vez el hombre obligó a la víctima a ponerse un arnés con un pene de látex para proceder al acto).

Llegado el momento, el presunto culpable pasó a mantener encuentros sexuales con los dos chavales de manera simultánea (tríos), que ocurrieron como mínimo en cuatro ocasiones entre febrero y julio de 2022 (una de las veces, el reo intentó penetrar analmente al segundo menor, que pudo impedirlo a tiempo), una de ellas en un vestuario mientras ejercía como entrenador de los chavales. Las últimas actuaciones ocurrieron en septiembre de 2022, cuando el procesado mantuvo encuentros con los menores, ya de 15 años, en su propio domicilio (en fechas distintas).