Lucas reivindica el humanismo en la Educación y anima a los jóvenes a encontrar referentes reales

Castilla y León apuesta por la formación humanista como un pilar de cualquier sistema educativo comprometido, y especialmente hoy en día, con un contexto global marcado por los retos sociales en el que los centros docentes se erigen como espacios clave donde fomentar el respeto, la solidaridad y el pensamiento crítico.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la consejera de Educación, Rocío Lucas, al presentar en Soria la Jornada sobre Educación en Valores, impartida por el entrenador y preparador Toni Nadal, donde destacaba su bagaje, más allá de su trayectoria deportiva, "como testigo directo de todo lo que hay detrás de un camino brillante: el esfuerzo, la constancia, la renuncia, el aprendizaje que deja cada derrota y la responsabilidad de cada victoria”.

Así, 295 estudiantes y docentes de la provincia soriana han tenido la oportunidad de asistir a la charla de Nadal en la tierra de Numancia, símbolo histórico de resistencia, donde Rocío Lucas apelaba a la importancia de que los jóvenes encuentren “referentes reales, personas que inspiren y que demuestren que se puede llegar lejos "si uno se lo propone y persevera, si sabe mirar a su tierra y a su historia con orgullo, con gratitud y con esperanza”.

Lucas reivindicaba la calidad del sistema educativo de Castilla y León "que se asienta en el mérito de alumnos, docentes, familias y centros" y que, según decía, han hecho posible “una verdadera historia de éxito, silenciosa, pero profundamente valiosa”.

Finalmente, la consejera felicitaba a los estudiantes y docentes de la comunidad presentse en el acto, destacando que ellos están construyendo el sistema educativo de Castilla y León “y lo están haciendo muy bien, porque hoy es un modelo de referencia nacional e internacional”.