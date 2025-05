“La Copa de 2016 fue un tren que dejamos escapar para el rugby, y no podemos repetir el error”

Tres pesos pesados del rugby español se dieron cita este miércoles 21 de mayo en el salón de la Real Sociedad Hípica de Valladolid para analizar la situación del rugby español y la final de Copa que se disputará este fin de semana. Presentado por David García, Juan Carlos Martín 'Hansen', como máximo responsable de la Federación, Jorge Calleja 'Hollister' -presidente del VRAC-, y Rian Butcher, presidente de El Salvador, repasaron la situación del deporte ovalado, comenzando por aquella Copa del Rey de 2016, que llenó el estadio Zorrilla.

“Lo recuerdo muy bien, pero fue otra oportunidad perdida”, afirmó Juan Carlos Martín, quien añadió que “hay que ver este evento no solo como una final con dos equipos de Valladolid sino como parte de la estrategia de la Federación. Valladolid es una de las zonas de la masa crítica del rugby español y debemos aprovecharlo”. Una sensación que compartía Rian Butcher. “Hace nueve años no entendimos la oportunidad y perdimos ese tren para el rugby. Si volvemos a fallar dos veces, es que somos tontos”.

El presidente de la Federación Española -vallisoletano, ex jugador y ex presidente de un club-, lamenta que no se avance un mayor profesionalismo de su deporte y en una mayor visibilidad. “Hemos sido subcampeones del mundo, hemos ganado a Escocia en sub-18, vamos a volver a un Mundial femenino este año, vamos a estar en un Mundial masculino en 2027 y no se le da la importancia que tiene”.

En ese escenario de avance a una profesionalización, se analizó la intención de la Federación de poner en marcha una selección española que permanezca concentrada durante todo el año. “Es necesario que el equipo se conozca, y el modelo debe ser un equipo profesionalizado”, además, defendió que es una propuesta que a la larga beneficiará a los clubes. Si España no es buena al rugby, los clubes no pueden hacer más. La federación tiene que dar ese paso”.

Una iniciativa que no ven tan “positiva” los clubes afectados. Para Rian Butcher es algo “complicado porque ahora mismo los clubes miran por sus intereses. Necesitamos que todos compartan la sensación de ganar algo. Además, no tenemos mucho tiempo”. Por su parte, Jorge Calleja reconoce que es “algo que a los clubes nos impacta directamente”, y se preguntaba “¿qué nos da la propuesta de la federación? la seguridad de los jugadores de la propia federación, pero necesitamos un calendario independiente que no afecte a esa posible convocatoria”. Y es que Hollister confesaba que “el Mundial es un escaparate para todos los jugadores y me da miedo que los españoles, que son más baratos, pueden no volver”.

Y es que España estará en un Mundial femenino este año y en el masculino en 2027 y por eso quiere poner toda la carne en el asador. “El CEO de rugby mundial vendrá en junio. Por estrategia España es el numero uno de posicionamiento y confiamos en ser sede en 2035 o 2037”. Juan Carlos Martín afirma que “hemos demostrado que España no tiene límites, como dice nuestro lema. Es un mercado puente con América, con 50 millones de potenciales aficionados que no conocen el rugby y una oportunidad en firme”, aunque recordó que “es posible también que no nos lo den y, entonces, seguiremos trabajando”.

En ese escenario de ventana internacional, ciudades como Bilbao o San Sebastián ya se han posicionado con finales de clubes y la Federación ya es la promotora de otros eventos. Y ahí surgen, por ejemplo, los partidos internacionales del mes de noviembre contra Tonga, Fiji e Inglaterra, donde Valladolid quiere ser sede. “La decisión depende de Valladolid. La relación con las instituciones es excepcional y hay eventos más concretos encima de la mesa”. De hecho, ahora misma el estadio Zorrilla y el de Butarque son los mejores para esos encuentros.

La Copa, la fiesta del rugby

Pero antes de esos futuribles partidos está final de Copa que enfrentará al Vrac Quesos Entrepinares y al Inexo El Salvador, y que será “la fiesta del rugby”, según reconocían los tres mandatarios. “A todo el mundo le gusta ganar, pero el deporte tiene eso, ganas y pierdes. En este caso nos tocó perder en la liga y ahora pensamos en la Copa con mentalidad ganadora”, afirmó Hollister, para añadir que “sea una fiesta dentro y fuera del campo”.

Por su parte, Butcher aseguraba que “no hay rivalidad entre los éxitos de las chicas y los chicos”, en referencia al doblete conseguido por el Colina Clinic El Salvador hace unos días. “Cada final tiene su espacio y no vamos a vincular una final con otra. Este sábado es un partido diferente, con sus nervios y sus estrategias. Pero hay que intentar disfrutar”.

Palabras que tuvieron su resumen en la voz del presidente de la Federación. “Hay que hacer un esfuerzo real para intentar llenar Zorrilla. Por el momento vamos con unas 18.000 entradas”.

Y curiosamente, donde ambos presidentes también coincidieron es en la sana rivalidad entre “chamizos” y “queseros”. Hollister recordaba que “El salvador fue nuestro espejo durante muchos años y ahora nos hemos equiparado. Las dos entidades somos un referente para otros clubes y para otros deportes”. Además, recordó que “compartimos las mismas instalaciones, en los eventos nacionales los dos clubes abrimos nuestras tiendas, aunque luego cada uno tiene sus condicionantes y sus decisiones”. Una idea compartida por el presidente de El Salvador, quien afirmó que “es natural que haya pique competitivo, pero no enfrentamiento”. Una relación que mejoró con el paso de los años y “cuando empezamos a ganar títulos”, bromé Butcher.

Por último, el presidente de la Federación adelantó que se trabaja en una reducción de equipos en las máximas categorías. “La División de Honor trabaja para reducir el número de equipos y el número de jornadas. Si bajas el número de competiciones, aumentas el nivel y eso nos daría más liberación de espacios”. Además, recordó que “no es lo mismo el año mundialista de un año NO mundialista”.

Una idea compartida por Butcher. “El modelo actual no me gusta nada. No es creíble, y no se entiende que puedes estar un mes sin jugar en casa”, como también aseguraba Jorge Calleja. “No se entiende estar más un de un mes sin jugar en casa y no se entiende que haya tanto rugby en tan poco espacio”, en referencia a los muchos partidos que hay cada fin de semana en Pepe Rojo. Y en ese escenario de reducción de equipos y partidos, por el momento se descarta una competición conjunta con los con equipos portugueses. “Ellos tienes muchos de sus equipos concentrados en la zona de Lisboa, pero la liga española se basta por el momento por si sola. El rugby profesional requiere reinventarse y es necesario encontrar modelos interesantes donde no te dejes a mucha gente en el camino”, sentenció Hansen.