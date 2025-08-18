Cortada la carretera de acceso al Lago de Sanabria por el incendio de Porto (Zamora)

El incendio forestal de Porto (Zamora) ha obligado a cortar al tráfico la carretera de acceso al Lago de Sanabria, la ZA-104, desde el centro de interpretación desde la casa del parque de ese espacio natural, en Rabanillo, hasta el mismo lago, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha adoptado esa decisión este lunes por la mañana ante el avance de las llamas y debido a ello se recomienda a la población no acudir a ninguna de las localidades que tienen acceso a través de esa vía, entre las que se encuentran Galende, Ribadelago, Vigo de Sanabria o San Martín de Castañeda.

La Delegación Territorial de la Junta ha apelado a la colaboración ciudadana con el fin de "no poner en peligro sus vidas ni las del operativo de extinción de incendios".

Los medios aéreos se han incorporado de forma progresiva este lunes a ese incendio que avanza por varios frentes que llegan al entorno del valle del Tera y las provincias vecinas de León y Ourense.

Este fuego, que se originó por un rayo, es el que más preocupa en la provincia de Zamora, ha hecho que la población de Porto lleve desalojada desde el pasado jueves y ha obligado a cortar también la carretera ZA-103 de acceso a la Laguna de los Peces del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, al frente del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) por los incendios de Zamora, ha indicado que se ha diseñado un plan de actuación para actuar a lo largo de la mañana de este lunes que incluye un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos.

Ha pedido por ello a la ciudadanía que en todo momento siga las indicaciones de la Guardia Civil y ha advertido de que, como en días anteriores, los medios aéreos harán las cargas de agua en el Lago de Sanabria, lo que restringe el baño.

En este incendio, que el domingo se vio complicado por el viento, se trabaja en varios frentes, ya que por una parte se ha adentrado en los valles de Casaio en Ourense y la zona del lago de la Baña en León y por otra sigue su avance por el parque natural del Lago de Sanabria y ha amenazado la población de Porto en la cola del incendio.

Respecto al resto de incendios que se combaten en Zamora, tanto en el de Molezuelas de la Carballeda como en el de Puercas se vigila el perímetro para evitar reproducciones.

Los medios de extinción vigilan igualmente este lunes otros dos incendios que se declararon el domingo, uno en Mahíde y otro en Cubo de Benavente, ambos perimetrados y controlados.