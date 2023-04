Las Cortes piden a Sánchez inversiones y plazos para el Corredor Atlántico

Intensa sesión plenaria la que se desarrollaba en el hemiciclo de las Cortes, tras la que salían adelante dos iniciativas parlamentarias, entre ellas una del PP sobre el Corredor Atlántico, apoyada por todos los grupos salvo PSOE y Unidas Podemos, que se abstuvieron. Una PNL que reclama a Sánchez más compromiso con este proyecto «esencial» para el desarrollo económico y social y para el equilibrio territorial, en forma de más inversiones y plazos concretos.

La iniciativa reclama también que en la elaboración del Plan Director del Corredor se dé más participación a la Región, que se incluya una memoria económica detallada y que se aproveche la presidencia de España en la Unión Europea a partir de julio para dar un impulso a este Corredor. «No es un proyecto cualquiera», decía el popular Ricardo Gavilanes, al denunciar la falta de conexión ferroviaria de los polígonos, el bloqueo existente en la Ruta de la Plata o que no s e haya ejecutado la electrificación de la línea entre Salamanca y Portugal

Desde el PSOE, Laura Pelegrina reprochaba a la Junta y al PP sobre todo su «escaso liderazgo» y pedía a Mañueco que traslade también las prioridades al Plan Director de la mano de los ayuntamientos, las empresas y las universidades.

La segunda de las PNL que se aprobaban, aunque esta vez solo con los votos de PP y Vox y no a todos los puntos de la misma, era una referente a la banda terrorista ETA y a las víctimas del terrorismo. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo defendía la propuesta, que reclama a Sánchez que impulse la investigación de los 379 crímenes de ETA que ssiguen sin resolver, 70 de ellos en Castilla y León. La iniciativa, impulsada por Voz, pide también que se reconozcan estos asesinatos como crímenes de lesa humanidad, y, a la Junta, reclama que avance en las leyes de Reconocimiento y proteción Integral y atención a las Víctimas del Terrorismo.

El único punto que no se aprobaba, porque el PP no lo apoyó, es la la petición al Gobierno de que celebre una consulta a los españoles para ilegalizar los partidos que atentan contra la unidad de España. Durante el debate, García-Gallardo aseguraba que ETA y ano mata pero sigue viva en las instituciones de la mano de Bildu. y afirmaba, contundente, que no abandonarán nunca a las víctimas y que no cejaran en su empeño de que se haga justicia.

PSOE, Cs y Unidas Podemos, sobre todo, echaban en cara a Gallardo que use a las víctimas «para hacer política» y pedían que las dejara en paz. El que iba más allá era Pablo Fernández, del partido morado, quien dejaba entrever que Vox está deseando que ETA vuelvaa matar para usarlo como arma arrojadiza.

Estas palabras llevaron a la formación conservadora a quejarse por apología del terrorismo y pedir a Fernández que las retirara. Algo que este no hizo alegando que había sido «escrupulosamente respetuoso» y que lo que había dicho es que «pareciera» que quieren que ETA vuelva a atentar.

Al final, la expresión se retiró del diario de sesiones.