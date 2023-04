El socialista Fernando Pablos llama "pandilla de sinvergüenzas" al Grupo Parlamentario del PP

Las Cortes de Castilla y León se han convertido en los últimos plenos en el fiel reflejo de la crispación y tensión que se vive en el panorama político de España, con unas elecciones locales y autonómicas en algunas regiones -no en Castilla y León- a la vuelta de la esquina en apenas mes y medio, y unas Generales en el horizonte a final de año.

Este estado de alteración de sus señorías, que ya se ha vivido en varias ocasiones durante la actual legislatura, en la que se ha escuchado al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, llamar "imbécil" a Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en las Corte o acusar al PSOE de ser una "banda criminal"; en la que se ha oído también a la socialista Patricia Gómez llamar, entre otras muchas cosas, "miserable" al número dos del Gobierno regional, o se ha visto incluso una supuesta peineta del presidente Fernández Mañueco a la bancada socialista, que él jefe del Ejecutivo autonómico ha negado, ha vivido este miércoles nuevos capítulos polémicos, lejos de la corrección política y el respeto hacia al adversario que debería imperar.

En uno de ellos el protagonista ha sido el procurador del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, quien durante el debate de una moción que él mismo ha defendido y que ha sido rechazada por la mayoría de PP y Vox, pidiendo a la Junta que eleve el gasto tecnológico y en I+D+i, ha insultado a los miembros del Grupo Parlamentario Popular, a quienes ha calificado como "pandilla de sinvergüenzas".

El detonante de estas palabras, que tras la petición del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de que las retirase a lo que Fernando Pablos no solo se ha negado sino que se ha reafirmado en ellas, se encuentra en el voto en contra de los populares al punto sexto de la moción, que reclamaba a la Junta que cumpla íntegramente el acuerdo plenario del 8 de octubre de 2019 sobre financiación de los gastos corrientes del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca destinando para este fin al menos un millón de euros en 2023.

"Le voy a leer algo que es una de las cuestiones de mayor indecencia que ha habido en estas Cortes. Después de votar en contra durante años; después de que el PSOE lo pactase con Ciudadanos, el 8 de octubre se acordó lo que planteamos aquí hoy, que incluye para este 2023 un millón de euros para gasto corriente. pero saben lo que hizo el PP, esta nota de prensa: "El Grupo Popular ha alcanzado un acuerdo con el resto de grupos que garantizará la investigación oncológica en el Centro del Cáncer de Salamanca. Son ustedes una pandilla de sinvergüenzas y se lo digo con toda claridad, porque no se puede decir esto y hoy votar en contra del punto sexto de nuestra iniciativa", decía el procurador socialista, para después, ante la invitación de Pollán de que retirase sus palabras, insistía en que no lo va a hacer "porque esto muestra que son una pandilla de sinvergüenzas, ante el aplauso de los socialistas, mientras se oía de fondo a la vicepresidenta del Parlamento, la socialista Ana Sánchez, decir que "a peineta no, la peineta no la vimos todos", que llevó al presidente de las Cortes a afear su conducta.

Pollán pidió entonces que estas palabras no figuren en el Diario de Sesiones de la Cámara.

Esta intervención de Fernando Pablos ha indignado a los populares, según ha podido saber este periódico, que ya están hartos de tener que recibir cada día lecciones de comportamiento de los socialistas cuando son estos últimos los primeros que les insultan y agravian pero no solo a ellos, sino también a los castellanos y leoneses en general, sobre todo con el turismo electoral de Sánchez y sus ministros a Castilla y León para descreditar al Gobierno de PP y Vox.

ETA en el debate

También hubo polémica durante el debate de una proposición no de Ley impulsada por Vox instando al Gobierno de España a adoptar distintas medidas en materia de terrorismo como impulsar la investigación de los 379 crímenes de ETA que siguen sin resolver, 70 de ellos en Castilla y León.

Y es que durante el turno de intervención del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, este dejó entrever que a Vox "pareciera" que le interesa que ETA volviera a existir y a matar. Estas palabras molestaban sobremanera a la formación conservadora, por lo que su portavoz, Carlos Menéndez, pedía intervenir en el Pleno en virtud del artículo 76 del Reglamento de las Cortes, por considerar que Pablo Fernández había hecho apología del terrorismo y pedía la retirada de estas palabras.

Fernández, por su parte, decía que no iba a retirar esta expresión y se defendía diciendo que se está rizando el rizo en el Parlamento ya que el había utilizado la palabra "pareciera" y que en todo momento ha sido escrupulosamente respetuoso.

Posteriormente, el portavoz de Cs, Francisco Igea, aprovechaba ambas intervenciones en su turno de palabra al fijar su posición ante la última proposición no de ley debatida en el pleno, sobre el Corredor Atlántico, para decir que el podía llamar “jetas” a los procuradores de PP y Vox, al considerar que esa expresión estaba permitida, pero no “sinvergüenzas”, porque no le “dejarían”, en referencia a la actuación del presidente de las Cortes, que ordena los debates. En

Finalmente, la socialista Laura Pelegrina quería dejar su impronta también en este último debate cuando decía que iba a llamar “hipócritas” a PP y Vox por sus argumentos en el asunto del Corredor Atlántico, pero explicaba que, "visto el nivel", igual también se pedía su retirada.