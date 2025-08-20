Detenida en un bar de Ávila por agredir a su expareja en la cabeza con un taburete

Agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han detenido en Ávila a una mujer tras agredir, presuntamente, en un bar de la capital a su expareja en la cabeza con un taburete.

El suceso, conocido este miércoles, se produjo el pasado domingo, cuando la propietaria del local llamó a la Sala de Emergencias de la Policía Local de la ciudad, alertando de que una mujer había agredido con un vaso a un varón, causándole una herida en la cabeza, según ha informado la Comisaría Provincial en nota de prensa.

Al desplazarse al lugar de los hechos, los agentes localizaron a la víctima en el exterior del establecimiento, consciente pero desorientada, y con una herida inciso-contusa sangrante en la cabeza, de la que fue atendido inicialmente por varios clientes.

El hombre manifestó a los agentes que, mientras se encontraba en el bar, su expareja, sobre la que pesa una orden judicial de alejamiento que se encuentra en vigor, entró en el local y, sin mediar palabra, le golpeó con un taburete.

Los testimonios recabados entre los presentes, corroboraron la versión de la víctima, a lo que se suma el hecho de que el establecimiento cuente con cámaras de vídeovigilancia que grabaron el momento de la agresión, cuyo material fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

Tras las investigaciones y diligencias realizadas, incluyendo la visualización de las imágenes y la toma de declaraciones, los agentes de la UFAM detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de violencia doméstica.

El atestado policial, junto con las pruebas gráficas, ha sido remitido al juzgado correspondiente.