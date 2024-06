La Diputación de Palencia inicia la andadura para celebrar el Centenario del nacimiento del reconocido economista carrionés, Enrique Fuentes Quintana

La Diputación de Palencia, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del economista carrionés, Enrique Fuentes Quintana, ha considerado necesario organizar una serie de actos de homenaje a tan ilustre palentino.

En base a la reunión mantenida en el Palacio provincial se inicia ahora la andadura para llevarlo adelante, el primer paso ha sido la constitución del Comité Organizador de este acto que vendrá a poner en relevancia a este gran personaje de la historia de España tanto por su repercusión política como a nivel educativo.

Los actos se celebrarán este otoño en Carrión de los Condes y Palencia, se producirá un documental entorno a su figura, así como una exposición sobre su vida y obra en Carrión de los Condes de acuerdo con el ayuntamiento, y se está estudiando también realizar una publicación que junto a algunos trabajos señalados de Enrique Fuentes Quintana, contenga otros con su semblanza personal, académica y política y trabajos académicos de varios autores.

Que desde la Diputación se contacta con los decanatos de Derecho y Economía de la Universidad de Valladolid, y con los todos los de las universidades donde impartió docencia Fuentes Quintana para invitarle a participar como estimen oportuno en los actos de homenaje, así como otras entidades e instituciones

Enrique Fuentes Quintana: Nació en Carrión de los Condes el 13 de diciembre de 1924. Pasó su infancia y primeros años de adolescente en la abadía de Bene Vivere en Carrión y después de la guerra se trasladó a Madrid con su familia.

Licenciado y doctor en Derecho y Economía, catedrático de universidad, senador real, ministro de Economía y consejero del Banco de España, que concertó su vocación do-cente, su labor investigadora y dirección de revistas científicas, así como su espíritu de servicio al Estado y a la sociedad.

Este espíritu de servicio se manifestó en su trayectoria académica y profesional, desde que terminó las carreras de Derecho y Económicas, profesor ayudante de cátedra, sin retribución; pasando por las oposiciones ganadas a distintos Cuerpos del Estado, los años dedicados a la preparación de sus dos cátedras; su absorbente dedicación durante doce años en el Ministerio de Comercio con un sueldo de funcionario; su paso por el Ministerio de Economía en 1977, durante 8 meses por razones de interés nacional (fue el impulsor de los Pactos de la Moncloa); su trabajo al frente de diferentes Servicios de Estudios donde siempre impulso la publicación y la creación de revistas dedicadas al estudio y difusión de temas económicos; sus frecuentes críticas a la política económica de los gobiernos desde los años cincuenta; y permanecer trabajando durante toda su vida en la esfera del sector público asesorando y colaborando en el desarrollo de la medidas de política económica española.

Todo ello le configuró una personalidad singular, poco frecuente, por su dedicación a la defensa de los intereses económicos de España y del conjunto de la sociedad.

Recibió todos los premios importantes de Economía (Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Rey Jaime I de Economía y Rey Juan Carlos I de Economía). Era Doctor Honoris Causa en siete universidades. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Mora-les y Políticas desde 1975 y presidente de la misma desde 1981.

Por esta brillante trayectoria profesional ha sido considerado como uno de los grandes economistas españoles del siglo XX, y con su trabajo ha marcado un antes y un después en el desarrollo de las Ciencias Económicas en España y en su aplicación para ayudar a resolver los problemas económicos a los que se enfrentaba el país.

Además de estas actividades, a lo largo de su vida también tuvo un papel importante en la promoción y conservación de Patrimonio Histórico de Palencia, principalmente a través de su colaboración con la Fundación Santa María la Real, siendo uno de los promotores del proyecto Enciclopedia del Románico de Castilla y León.

Comité Organizador

Luis Perdices de Blas: Es licenciado y doctor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM; profesor visitante de las Universidades de Nueva York y Harvard y Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la UCM. Ha publicado diversos libros de historia del pensamiento económico, entre otros la obra en varios volúmenes de Economía y economistas españoles en colaboración con Enrique Fuentes Quintana

José Manuel González Paramo: Es licenciado y doctor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía en la UCM en la que ha impartido cursos de Economía Pública, Economía Europea y Gestión Pública; Máster en Columbia University of New York. Ha sido consejero ejecutivo del BBVA, del Banco de España del Banco Central Europeo, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Europea de Ciencias y Artes; Asesor de la Comisión Europea, FMI y Banco Mundial. Ha desarrollado cursos avanzados en análisis económico de las políticas públicas en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, entre otros centros académico. Sus publicaciones se han concentrado en las políticas monetarias y fiscales, la economía europea, los mercados financieros, los efectos económicos del gasto público y los impuestos, los costes y beneficios de las políticas de estabilización de precios

Josefa E Fernández Arufe: Es catedrática emérita del Departamento de Economía Aplicada de la UVA y Dra. en Ciencias Económicas por la Univ. Complutense de Madrid; catedrática de Economía y Estadística de Escuelas de Comercio. Profesora adjunta de Economía Política y Hacienda Pública de Facultad de Derecho (en excedencia).

Profesora visitante en The London School of Economics and Political Science. Posee la Categoría Docente Especial de Profesora Invitada de la Universidad de la Habana (Cuba). Académica Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Académica de Número de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Ha sido consejera de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León (1995-1999). Ha sido Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid (2004-2011). En 2018 fue distinguida con la Gran Cruz al M-rito en el Servicio de la Economía por el Consejo General de Economistas de España. Su investigación y publicaciones han estado dirigidas a: Cuestiones Monetarias, Merca-do de Trabajo, Economía de la Educación y, principalmente, a la Economía de Castilla y León. Es autora de diferentes libros y artículos publicados en revistas españolas y extranjeras.