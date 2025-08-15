La Diputación de Salamanca activa el protocolo de atención social a personas vulnerables con motivo de los incendios forestales

La Diputación de Salamanca, a través del área de Bienestar Social, ha activado el procedimiento ordinario de atención a personas en situación de vulnerabilidad que pudieran verse afectadas por los incendios forestales registrados en la provincia, algunos de ellos de especial gravedad, como los que permanecen activos en Gallegos de Argañán y en La Alberca.

El pasado martes se remitió un correo desde el área a todos los municipios en los que se han declarado incendios en los últimos días, con el objetivo de establecer contacto directo y conocer si existen personas en situación de especial riesgo que requieran atención o apoyo.

En estos casos, los Centros de Acción Social (CEAS), distribuidos por el territorio provincial, pueden actuar para ofrecer ayuda y acompañamiento. La actuación se centra, sobre todo, en la fase posterior a la emergencia, cuando es necesario resolver situaciones delicadas, como la atención a personas mayores que han perdido su vivienda o que no pueden regresar a ella de forma segura.

Este protocolo, que ya se aplicó en incendios graves como los registrados el pasado año en La Alberca o en Monsagro, permite a la Diputación garantizar una respuesta rápida y cercana, movilizando a sus profesionales para atender a quienes más lo necesitan.

La institución provincial recuerda a todos los ayuntamientos que disponen de este servicio y que el personal técnico del área de Bienestar Social permanece en alerta para intervenir en cualquier momento ante situaciones de vulnerabilidad derivadas de los incendios forestales.