“Sois unos racistas”: detenido en Valladolid tras intentar agredir a un policía con un cabezazo

La Policía Nacional intervino el pasado miércoles en la estación de autobuses de Valladolid ante un incidente protagonizado por un individuo que mostró una actitud extremadamente hostil. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas, cuando una patrulla uniformada realizaba labores de prevención y observó a dos personas deambulando por los andenes.

Durante el procedimiento de identificación, uno de los sujetos reaccionó de forma agresiva, negándose a mostrar su documentación y lanzando acusaciones contra los agentes con frases como: “Siempre estáis igual, sois unos racistas”. La tensión escaló rápidamente cuando el individuo intentó propinar un cabezazo a uno de los policías, que logró esquivarlo. Acto seguido, empujó con violencia a otro agente, lo que obligó a los efectivos a reducirlo.

Durante el forcejeo, el detenido opuso una resistencia considerable, causando lesiones a dos funcionarios policiales. Uno de ellos sufrió arañazos en el brazo izquierdo. Su acompañante, que no participó directamente en el altercado, fue trasladado a comisaría por encontrarse indocumentado.

El agresor fue conducido a un centro médico para su valoración antes de ser puesto a disposición policial. Se le instruyeron diligencias por un delito de atentado contra la autoridad.