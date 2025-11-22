La Diputación de Zamora licita las obras de acondicionamiento y refuerzo de la carretera de acceso a Escuredo, con una inversión de 1,3 millones de euros

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el expediente de contratación y los pliegos para ejecutar las obras de acondicionamiento y refuerzo de la carretera ZA-P-2665, en el tramo comprendido entre Río Negro (p.k. 12+500) y el acceso a Escuredo (p.k. 15+300), así como de la carretera ZA-L-2683, también de acceso a la localidad de Escuredo.

La actuación cuenta con un presupuesto total de licitación de 1.300.340 euros, financiados íntegramente con cargo al superávit presupuestario de 2024. Está incluida en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 de la Diputación de Zamora y se financiará con Fondos Propios 2023 de la Institución Provincial.

La carretera ZA-P-2665 tiene su origen en El Puente de Sanabria, pasa por Valdespino, Rozas y Doney de la Requejada, y finaliza en el límite provincial con León.

El proyecto aprobado aborda la reparación y el acondicionamiento del tramo que comienza justo antes de cruzar el puente sobre el río Negro, en torno al p.k. 12+500, y finaliza en el desvío a Escuredo, sobre el p.k. 15+300, con una longitud de 3 kilómetros.

También incluye el acondicionamiento y refuerzo del acceso a Escuredo (ZA-L-2683), con una longitud aproximada de 1,8 kilómetros. El tramo de la ZA-P-2665 presenta un ancho variable entre 3,8 y 4,50 metros. El drenaje longitudinal se encuentra en mal estado, al soportar grandes caudales debido a la ausencia de obras de drenaje transversal, lo que ha provocado procesos de erosión en cunetas. El acceso a Escuredo (ZA-L-2683) tiene un ancho entre 3,60 y 4,40 metros.

Ambos tramos de carretera presentan un firme muy envejecido, con zonas especialmente deterioradas y escasa señalización, tanto vertical como horizontal.

El proyecto, completamente supervisado y con los terrenos necesarios ya disponibles, contempla actuaciones para renovar el firme, mejorar la capacidad portante, reforzar la seguridad vial y garantizar un acceso renovado y más seguro a esta localidad del Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada.

Procedimiento de contratación

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado, lo que permitirá una tramitación más ágil, al tratarse de una obra con un valor estimado inferior a 2 millones de euros y sin criterios sujetos a juicio de valor.

Con el fin de agilizar la aprobación del gasto y la apertura del procedimiento antes de finalizar el ejercicio 2025, la Presidencia de la Diputación ha acordado avocar para sí las competencias delegadas en la Junta de Gobierno en materia de contratación para este expediente.

Publicación

El anuncio y los pliegos serán publicados en el Perfil del Contratante de la Diputación de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta actuación, la Diputación reafirma su compromiso con la mejora de la red viaria provincial y con el refuerzo de la cohesión territorial en las comarcas rurales de Zamora.