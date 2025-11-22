Vázquez: “PSOE y Vox Castilla y León se han empeñado en convertir el debate público en un espectáculo donde el grito sustituye al trabajo”

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Francisco Vázquez, ha valorado las visitas de diversos líderes del PSOE y VOX a nuestra Comunidad, asegurando que “esos dirigentes, que integran la coalición del ruido, desembarcan en la ciudad del Tormes para hacer exactamente lo que les une: generar confrontación” y advierte de que será una visita carente de proyectos o planteamientos de futuro: “No esperen propuestas. No esperen soluciones.”, sostiene Vázquez quien señala que “una vez más, sólo escucharemos críticas, discursos inflamados y, una vez más, ruido. Mucho ruido”.

El número dos del PP Autonómico advierte que “PSOE y Vox en Castilla y León conforman una alianza tan improbable como reveladora” y se trata, añade, “de dos partidos que dicen situarse en extremos opuestos, pero que coinciden en lo fundamental: Convertir el debate público en un espectáculo donde el grito sustituye al trabajo”.

En palabras de Vázquez, estos dos partidos “quieren hacernos creer que esta tensión permanente es inevitable. Que la política del chillido es la única posible. Pero no es verdad”. Y como ejemplo señala que “desde el Partido Popular defendemos otra manera de hacer política: La que se centra en servir a los ciudadanos, en gestionar y en ofrecer resultados”.

El dirigente del PPCyL, señala que “nosotros preferimos las nueces al ruido. Preferimos los frutos” y además “trabajamos para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España”. Y asegura que “ahí es donde nos encontrarán siempre: en lo que importa a la gente. En medidas que crean empleo y riqueza. En facilitar el acceso a la vivienda. En reforzar unos servicios públicos que son orgullo de esta tierra.”. “Nosotros ofrecemos gestión. Ellos, ofrecen ruido”, ha concluido, Francisco Vázquez.