Estabilizan el perímetro del incendio de Cerezo de Arriba

El operativo de la Junta de Castilla y León, junto a los efectivos de la Unión Militar de Emergencias (UME) y las BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica, que suman unas 300 personas, ha permitido estabilizar el perímetro del incendio de Cerezo de Arriba (Segovia).

Hasta el punto que los trabajos, en la mayor parte de los casos manuales al ser una zona montañosa, han logrado que el fuego solo haya quemado 200 hectáreas, que fueron las iniciales cuando en la medianoche pasada el incendio pasó de la provincia de Guadalajara a la Comunidad. De momento, se mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, señaló a media tarde de hoy que a lo largo de la noche continuarán las labores de estabilización del incendio al precisar que tiene “mucho potencial”, al ser una zona montañosa y existir pocos caminos y lugares para “sujetar y asegurar” el fuego. Eso, obliga, según dijo, a realizar mucho trabajo manual. “Las cosas van mejor pero hay que consolidar esa estabilización a lo largo de la mañana del lunes para hacer frente a las rachas de viento que pueden llegar”, aseveró.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en la estación de La Pinilla, Arranz se mostró esperanzado que, de continuar la estabilización del perímetro del incendio, a lo largo de mañana podrán volver a sus hogares y a las residencias las personas que hoy fueron desalojadas de los dos núcleos de población, Riofrío de Riaza y la urbanización La Pinilla .

Acompañada de la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, recordó, según recogió la Agencia Ical, que el incendio pasó a medianoche a Castilla y León después de que un “huracán”, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, acelerara el fuego en dos puntos para saltar a la provincia segoviana.