EXECyL elige a su nuevo Consejo de Dirección para impulsar la excelencia de las organizaciones de Castilla y León hasta 2029

La Fundación EXECyL ha constituido su nuevo Consejo de Dirección para los próximos cuatro años durante la reunión de Patronato celebrada ayer, 19 de noviembre, en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León en Valladolid. Este nuevo equipo, representante de la diversidad y el potencial empresarial de la Comunidad, guiará los pasos de la Fundación en una etapa marcada por la consolidación y la ambición de generar un impacto aún mayor en el ecosistema empresarial castellanoleonés.

La sesión, que contó con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, sirvió también para hacer balance de la fructífera gestión del periodo 2021-2025, liderada por Galletas Gullón.

Agradecimiento y reconocimiento a una etapa de crecimiento

Desde EXECyL se quiso agradecer expresamente a David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, el compromiso y la dedicación de su compañía durante los cinco años de presidencia. En esta etapa, EXECyL ha experimentado un claro crecimiento: se superó el centenar de miembros, se generaron más de 150 encuentros estructurados en 8 líneas de actividad clave (competitividad, sostenibilidad, digitalización, talento, pyme, mujer, excelencia y Comunidad), y se consolidó una red de alianzas con los principales agentes socioeconómicos de CyL, contribuyendo a que las empresas de la región estén mejor preparadas para los retos del futuro. Precisamente, David Casañ se incorpora en esta nueva etapa al Consejo como vocal en representación de Galletas Gullón.

Asimismo, durante el encuentro se rindió homenaje a Paco Hevia, cuya implicación y visión han sido cruciales para liderar la Fundación en los últimos años. En reconocimiento a su legado y su especial aportación a los objetivos de EXECyL, fue nombrado Patrono de Honor, un título que refleja su vinculación permanente con la Fundación.

Compromiso y talento al servicio de la Comunidad

Tal y como destacó Susana Aguado, directora de EXECyL, “es de justicia resaltar el valor de la implicación, tanto de las compañías como de sus respectivos representantes, que han apostado por conformar nuestro Consejo de Dirección en esta etapa y, por supuesto, también en las anteriores. EXECyL es una fundación de todos, por todos y para todos. Su disposición para dedicar tiempo, talento y visión es el mejor reflejo del espíritu de colaboración que define a la Fundación y una apuesta clara por el futuro de Castilla y León.”

El nuevo Consejo de Dirección de EXECyL (2025-2029) queda constituido de la siguiente manera: Pablo Roberto (RBH Global), como presidente; 3 vicepresidencias ostentadas por Mercadona, Iberaval y CEOE Castilla y León; 11 vocalías de Adecco, Grupo Eulen, Galletas Gullón, Grupo CFI, Getronics, Incosa, Michelin, NTT DATA, Sáenz Suministros Industriales, Serbatic y Seven Reeds; y con la directora de EXECyL, Susana Aguado, como secretaria.

En su intervención como nuevo presidente, Pablo Roberto destacó que “asumimos esta responsabilidad con la voluntad de consolidar lo mucho que ya se ha construido y, al mismo tiempo, de impulsar una EXECyL más útil, más abierta y más presente en toda la Comunidad. Nuestro compromiso es reforzar la colaboración entre empresas, compartir conocimiento con generosidad y acelerar proyectos que generen impacto real en la competitividad de Castilla y León. Tenemos por delante una oportunidad extraordinaria para demostrar que cuando el tejido empresarial trabaja unido, la Comunidad avanza”.

Una hoja de ruta centrada en la esencia, el impacto y la participación

El nuevo Consejo afronta su mandato con una visión clara y compartida, apoyada sobre cuatro pilares estratégicos que le permitan continuar como motor de la excelencia en la comunidad:

1. Construir sobre el legado: La Fundación continuará construyendo sobre el sólido legado y las iniciativas que han demostrado aportar valor tanto a sus organizaciones asociadas como a la sociedad en su conjunto.

2. Foco en la esencia de EXECyL: Se reforzará su identidad como un espacio de diversidad (abierto a cualquier sector y tamaño), generosidad en el intercambio de buenas prácticas, y cercanía entre sus miembros, donde las grandes empresas actúan como tractoras y donde todas son protagonistas.

3. Generar impacto: La Fundación se centrará en la calidad y utilidad de sus acciones, intensificará su presencia en el mapa de Castilla y León y comunicará de forma activa tanto su labor como las buenas prácticas de las empresas que la forman.

4. Incrementar la participación: El objetivo es sumar a más organizaciones y profesionales a esta red que enriquece el tejido productivo de la Comunidad.

El nuevo Consejo celebrará su primera reunión de trabajo el próximo 15 de diciembre para comenzar a diseñar la hoja de ruta de EXECyL para los próximos cuatro años, con especial atención a la celebración del 20 aniversario en 2026, un hito que marcará el inicio de una nueva y prometedora etapa.