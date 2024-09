Exigen la dimisión del alcalde de un pueblo de Ávila por hacer apología de la violación y la pederastia

Polémica en un pueblo de Ávila, concretamente en Vita. Su alcalde, Antonio Martín, del PP, ha sido acusado por hacer apología de la violación y la pederastia al entonar una canción en una verbena de la localidad acontecida hace unos días. Unos sucesos que tuvieron lugar el pasado 25 de agosto, cuando el regidor se subía al escenario y empezaba a tararear una canción es instaba a los presentes a que lo acompañaran.

En el vídeo, que ha sido denunciado por el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, al que se han unido distintas voces del PSOE a nivel nacional se puede escuchar frases como "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. La subí la faldita y le bajé la braguita". Pero es que hay no queda la cosa, ya que la canción sube de tono y prosigue diciendo "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

También se ha pronunciado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, quien anunciaba que desde el ministerio se van a estudiar todas las medidas posibles contra el alcalde de esta localidad, tras tachar el vídeo como "repugnante" a la vez que ha reivindicado la "tolerancia cero a la cultura de la violación".

El propio Pablo Fernández (Podemos) señala también que "es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos". Un vídeo que en las últimas horas se ha hecho viral provocando reacciones de todo tipo, por parte de particulares, políticos y asociaciones, reprochando su actitud y exigiendo su inmediata dimisión.

El Partido Popular de Ávila no ha tardado en reaccionar tras conocerse estos hechos y ha anunciado el inmediato abandono de Antonio Martín del grupo municipal de la formación. "Ante los hechos inadmisibles protagonizados por el alcalde de Vita, Antonio Martín, que no es afiliado del Partido Popular, abandonará el Grupo Municipal del PP. Reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores". reza el comunicado.

Antonio Martín había ganado las pasadas elecciones en Vita bajo las siglas del PP, al conseguir 36 votos de los 76 vecinos censados. Además, ya había sido alcalde de la localidad bajo las siglas de Vox, siendo el primer alcalde de esta formación en España.