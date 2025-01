"Exitazo" de la exposición "De Claris Mulieribus" en Alba de Tormes

La exposición ‘De Claris Mulieribus’ ha recibido más de 24.000 visitantes desde su apertura en mayo en el convento de San Juan de la Cruz de la localidad salmantina de Alba de Tormes.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha visitado este viernes esta muestra que ha exhibido más de dos centenares de piezas procedentes de diferentes puntos de España y el extranjero desde un modelo de colaboración público-privada.

Santonja destacaba el "exitazo" de esta exposición que confirma que el trabajo que se viene haciendo "y que es el que hay que hacer".

Organizada por los Carmelitas Descalzos y el Ayuntamiento de la villa ducal con la colaboración de la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Usal, la muestra artística exhibió decenas de obras de arte de pintura, escultura y documentación histórica de gran importancia por la calidad y autoría de las mismas, en su mayor parte de propiedad particular.

Santonja ponía en valor la colaboración en impulsar iniciativas como esta, lo que le produce “hondísima satisfacción”, decía , en declaraciones recogidas por Ical, mientras llamaba a continuar por este camino por devoción y de significación teresiana, por obligación con la ciudad, con Alba de Tormes y con los albenses.

Santonja felicitaba, especialmente, a la orden del Carmelo Descalzo, cuyo padre prior, Miguel Ángel Rodríguez, estuvo presente en el acto de clausura.

“Cuando yo fui nombrado consejero me encontré con que no había nada previsto para conmemorar cómo era debido a Santa Teresa de Jesús y gracias a los Carmelitas Descalzos pudimos sortear ese reto que para mí hubiese sido decepcionante no haberlo podido celebrar y yo estoy verdaderamente satisfecho”, apuntaba.

Sobre la exposición, destacaba el valor de la selección. “Aquí hay piezas excepcionales, que es muy interesante y tiene mucho mérito haber conseguido traerlas", destacaba.

Finalmente, recordaba que “organizar una exposición de estas características solo se puede hacer con mucho dinero o con crédito intelectual y con crédito personal”.

“Aquí es evidente que no se ha hecho con mucho dinero, se ha hecho con el dinero que tenía que hacerse, se ha hecho más con dinero escaso, con dinero muy bien administrado. Entonces si una cosa no se hace con dinero, se hace con el crédito personal. Y el crédito personal, artístico e intelectual aquí se ha conseguido con muchísimo trabajo. Y eso hay que reconocerlo”, concluía.

Por su parte, la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, agradecía el modelo de colaboración público-privada que ha servido para impulsar la muestra. “El hecho de que sea esta la tercera exposición que se hace por parte de la Orden del Carmelo apostando porque la figura de Santa Teresa tenga una mayor comunicación, una mayor participación en cuanto al arte, al misticismo, a la religiosidad es algo destacable y pone en valor el que la colaboración público-privada tiene que funcionar”, explicaba.