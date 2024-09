El PP expulsa a su único concejal en Vita al no apoyar una moción de censura contra el alcalde por su canción "pederasta"

La polémica canción "pederasta" que el alcalde de la localidad abulense de Vita, Antonio Martín, cantó el pasado 25 de agosto durante las fiestas patronales de la localidad, se ha cobrado una nueva víctima: la de Raúl Blázquez, el único edil que representaba al PP en el Ayuntamiento abulense de Vita, después de que se negara a presentar junto a Por Ávila una moción de censura contra el regidor que concurrió a las elecciones bajo las siglas populares aunque no milita en ese partido.

De esta forma, y ante el "no" del concejal de Vita, Raúl Blázquez, a articular una moción de censura al alcalde, el PP de Ávila ha optado por quedarse sin representación en el Consistorio morañego durante el actual mandato y que el edil pase a tener la condición de no adscrito" junto al regidor, que ya se negó a dejar el bastón de mando, según han informado fuentes del PP de Ávila en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico.

"El PP no puede apoyar que Antonio Martín siga como alcalde después de lo sucedido durante un concierto en las fiestas", asegura Carlos García, presidente del PP de Ávila y de la Diputación abulense, mientras explica que ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento para articular la censura, y como a nadie se le puede retirar el acta de concejal salvo por la vía judicial, el Partido Popular ha aceptado que Blázquez, junto al alcalde, asuman fuera de nuestras siglas la responsabilidad personal, política y de gestión del Consistorio.

Desde Por Ávila, en boca de su portavoz en las Cortes de Castilla y León, Pedro José Pascual, mostraba su confianza en que la situación en el Ayuntamiento de este municipio se solucione de una vez” y el alcalde “no esté en el cargo” en un futuro próximo.

"No se ha llegado a un acuerdo para presentar una moción de censura entre ambas formaciones porque el otro concejal del PP en el Ayuntamiento está al alimón con el alcalde”, decía Pascual, al tiempo que revelaba que Mañueco le hizo saber que tiene “plena confianza” en el presidente del Partido Popular en la provincia abulense, Carlos García, y que este tomará “las decisiones más oportunas”. “Esperemos que se solucione y este señor no esté en el cargo, porque esta situación no se puede mantener en el tiempo”, concluía, en declaracione srecogidas por Ical, tras la reunión del portavoz de Por Ávila con el presidente de la Junta este lunes en Valladolid.