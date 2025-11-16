La factoría de Carrocerías en Valladolid llega a su 60 aniversario como un "motor clave" para Renault en España

La factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid celebra su 60 aniversario, un hito que para la compañía refleja seis décadas de “innovación y excelencia industrial”. Fue un 16 de noviembre de 1965 cuando estas instalaciones se pusieron en marcha, dando lugar hoy en día a una planta “multitecnológica”, que se ha convertido en un “motor clave” del grupo en España.

En la actualidad, más de 1.200 personas trabajan en una factoría especializada en una gran variedad de tecnologías: desde las más tradicionales como embutición y soldadura, pasando por nuevas competencias como la inyección de plásticos y la pintura de paragolpes. Además, la factoría de Carrocerías ha adquirido nuevas competencias con proyectos como el ensamblado de baterías y Refactory.

Pero no solo esta “excelencia industrial” define a Carrocerías sino que también es el hogar de innumerables historias personales, de diferentes generaciones de familias, que han compartido no solo un lugar de trabajo, sino también valores, aprendizajes y vínculos que trascienden lo profesional. “Esta planta no solo produce piezas, sino también recuerdos, tradiciones y un sentido de pertenencia que la convierte en un símbolo”, señalan desde Renault.

Los veteranos son ejemplo para sus familiares más jóvenes y sus enseñanzas los acompañan en el día a día en la toma de decisiones. Y aunque hoy en día el sector de la automoción haya cambiado mucho desde los años 60 y tenga que enfrentarse a retos para estar a la vanguardia de la tecnología, hay algo que se mantiene y que une a estos familiares y a los empleados de Carrocerías: “el respeto por el trabajo bien hecho y el orgullo de formar parte de una empresa con legado que siempre se adapta a un entorno más digital, colaborativo y dinámico”.